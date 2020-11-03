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Chelsea recebe o Rennes no Stamford Bridge para tentar se manter na liderança do Grupo E

Blues somam uma vitória e um empate em duas partidas. Clube
francês ainda não venceu na Liga dos Campeões...

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 16:09

LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2020 às 16:09
Crédito: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP
Na liderança do Grupo E, o Chelsea recebe o Rennes, último colocado, para tentar continuar no topo. A partida, válida pela terceira rodada da Liga dos Campeões, será nesta quarta-feira (4), às 17h (horário de Brasília).DUELO DE OPOSTOSO líder Chelsea enfrentará o lanterna Rennes. Apesar da diferença ser de apenas três pontos, as duas equipes se encontram nos extremos do Grupo E. Os franceses vivem grande fase na Ligue 1 e ocupam a terceira colocação. Os Blues estão no sétimo lugar da Premier League.
FALA, PROFESSOR- Estamos felizes com a posição que estamos no grupo depois de dois jogos, mas não podemos ficar complacentes. Devemos ficar em cima de nós mesmos. As partidas sem sofrer gols têm sido ótimas e sendo uma ameaça nas posições ofensivas. Sempre queremos melhorar. Vimos alguma progressão, mas é um trabalho em andamento. Não podemos sair - disse Lampard.
COMPLICAÇÃOPara o Rennes, o jogo é importante demais. Ainda sem vencer, os franceses perderam a oportunidade de conquistar os três pontos contra o Krasnodar, em casa. Fora, perderam para o Sevilla.

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