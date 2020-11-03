Chelsea recebe o Rennes no Stamford Bridge para tentar se manter na liderança do Grupo E

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Na liderança do Grupo E, o Chelsea recebe o Rennes, último colocado, para tentar continuar no topo. A partida, válida pela terceira rodada da Liga dos Campeões, será nesta quarta-feira (4), às 17h (horário de Brasília).DUELO DE OPOSTOSO líder Chelsea enfrentará o lanterna Rennes. Apesar da diferença ser de apenas três pontos, as duas equipes se encontram nos extremos do Grupo E. Os franceses vivem grande fase na Ligue 1 e ocupam a terceira colocação. Os Blues estão no sétimo lugar da Premier League.

FALA, PROFESSOR- Estamos felizes com a posição que estamos no grupo depois de dois jogos, mas não podemos ficar complacentes. Devemos ficar em cima de nós mesmos. As partidas sem sofrer gols têm sido ótimas e sendo uma ameaça nas posições ofensivas. Sempre queremos melhorar. Vimos alguma progressão, mas é um trabalho em andamento. Não podemos sair - disse Lampard.