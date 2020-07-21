Chelsea propõe troca com West Ham por jovem Declan Rice

Crédito: Divulgação/West Ham

O Chelsea pode envolver o meio-campista Ross Barkley e o atacante Batshuayi ao West Ham em uma troca pelo jovem Declan Rice, segundo o “The Times”. O volante pode ser uma opção para Frank Lampard reforçar o sistema defensivo dos Blues que sofreu 49 gols na atual temporada do Campeonato Inglês. O inglês também pode atuar como zagueiro central e dar opções versáteis ao time londrino.

As informações indicam que apesar do interesse do Chelsea, os Hammers não tem interesse em se desfazer de Rice, que possui contrato até 2024, e que não desejam os jogadores oferecidos pela equipe de Lampard. A permanência na primeira divisão inglesa também pode dificultar um acordo entre os clubes.