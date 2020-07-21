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futebol

Chelsea propõe troca com West Ham por jovem Declan Rice

Volante também pode atuar como zagueiro central e seria peça chave para reforçar sistema defensivo do Chelsea. Troca envolveria Ross Barkley e Batshuayi...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jul 2020 às 14:20

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 14:20

Crédito: Divulgação/West Ham
O Chelsea pode envolver o meio-campista Ross Barkley e o atacante Batshuayi ao West Ham em uma troca pelo jovem Declan Rice, segundo o “The Times”. O volante pode ser uma opção para Frank Lampard reforçar o sistema defensivo dos Blues que sofreu 49 gols na atual temporada do Campeonato Inglês. O inglês também pode atuar como zagueiro central e dar opções versáteis ao time londrino.
As informações indicam que apesar do interesse do Chelsea, os Hammers não tem interesse em se desfazer de Rice, que possui contrato até 2024, e que não desejam os jogadores oferecidos pela equipe de Lampard. A permanência na primeira divisão inglesa também pode dificultar um acordo entre os clubes.
Rice já teve passagem pela categoria de base do Chelsea antes de deixar a equipe aos 14 anos. O West Ham também teve interesse em contratar Batshuayi no último ano por empréstimo. O belga tem apenas mais um ano de contrato e deve deixar o clube devido a chegada de Timo Werner e a falta de oportunidades.

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