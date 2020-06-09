Chelsea prepara oferta de R$ 473 milhões por Kai Havertz

O Chelsea continua buscando reforços para a próxima temporada. De acordo com o "Daily Mail", o clube londrino separou 85 milhões de euros (cerca de R$ 473 milhões) para Kai Havertz, joia do Bayer Leverkusen e disputado por gigantes europeus.

Os Blues já confirmaram a chegada de Ziyech, do Ajax, além de buscar a contratação de Timo Werner, atacante do RB Leipzig que custará 60 milhões de euros (cerca de R$ 334 milhões).

Havertz, destaque absoluto e joia do Bayer Leverkusen, atuou em 38 partidas nesta temporada, marcou 15 gols e deu oito assistências.E MAIS:Destaque no Muharraq, ex-Sport Everton destaca boa faseEstádios na Espanha podem voltar a receber fãs a partir de 29 de junhoNeymar e brasileiros devem voltar para Paris nos próximos cinco diasTestagem em atletas e funcionários para COVID-19 é detalhada pelo CSAChelsea deve abrir mão de Kanté e Jorginho por novos reforçosCaso Lautaro saia, Inter deve fazer investimento de peso, afirma CEO E MAIS: