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futebol

Chelsea prepara oferta de R$ 473 milhões por Kai Havertz

Blues estão dispostos a fazer um esforço econômico para contar com a joia alemã...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 jun 2020 às 14:11

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 14:11

Crédito: INA FASSBENDER / AFP
O Chelsea continua buscando reforços para a próxima temporada. De acordo com o "Daily Mail", o clube londrino separou 85 milhões de euros (cerca de R$ 473 milhões) para Kai Havertz, joia do Bayer Leverkusen e disputado por gigantes europeus.
Os Blues já confirmaram a chegada de Ziyech, do Ajax, além de buscar a contratação de Timo Werner, atacante do RB Leipzig que custará 60 milhões de euros (cerca de R$ 334 milhões).
Havertz, destaque absoluto e joia do Bayer Leverkusen, atuou em 38 partidas nesta temporada, marcou 15 gols e deu oito assistências.E MAIS:Destaque no Muharraq, ex-Sport Everton destaca boa faseEstádios na Espanha podem voltar a receber fãs a partir de 29 de junhoNeymar e brasileiros devem voltar para Paris nos próximos cinco diasTestagem em atletas e funcionários para COVID-19 é detalhada pelo CSAChelsea deve abrir mão de Kanté e Jorginho por novos reforçosCaso Lautaro saia, Inter deve fazer investimento de peso, afirma CEO E MAIS:

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