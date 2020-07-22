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futebol

Chelsea prepara nova oferta para comprar Kai Havertz

Clube inglês deve chegar próximo do valor pedido pelo Bayer Leverkusen e jovem deve conversar com os dirigentes alemãos para buscar uma saída para o futebol inglês...

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 14:35

LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2020 às 14:35
Crédito: INA FASSBENDER / AFP
O Chelsea está próximo de acertar a contratação do meia-atacante Kai Havertz, de acordo com o “Bild”. O clube inglês está disposto a oferecer 76 milhões de euros (R$ 456 milhões) à vista e 14 milhões de euros (R$ 84 milhões) em variáveis para o Bayer Leverkusen aceitar a proposta. O alemão deve aproveitar a volta aos treinamentos para conversar com os dirigentes.
Os detentores do direito do jovem de 21 anos pedem 100 milhões de euros (R$ 600 milhões) pelo atleta que tem contrato até 2022. No entanto, este valor, em tempos de crise econômica por conta da pandemia da Covid-19, dificilmente será alcançado. Se o Leverkusen aceitar a proposta dos Blues será a venda mais cara da história do clube.
Havertz já insinuou ter o desejo de se mudar para o Campeonato Inglês e se juntar aos novos reforços do Chelsea: Timo Werner e Ziyech. Na temporada atual, o alemão participou de 47 partidas, marcou 17 gols e foi responsável por dar nove assistências.

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