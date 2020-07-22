Chelsea prepara nova oferta para comprar Kai Havertz

Crédito: INA FASSBENDER / AFP

O Chelsea está próximo de acertar a contratação do meia-atacante Kai Havertz, de acordo com o “Bild”. O clube inglês está disposto a oferecer 76 milhões de euros (R$ 456 milhões) à vista e 14 milhões de euros (R$ 84 milhões) em variáveis para o Bayer Leverkusen aceitar a proposta. O alemão deve aproveitar a volta aos treinamentos para conversar com os dirigentes.

Os detentores do direito do jovem de 21 anos pedem 100 milhões de euros (R$ 600 milhões) pelo atleta que tem contrato até 2022. No entanto, este valor, em tempos de crise econômica por conta da pandemia da Covid-19, dificilmente será alcançado. Se o Leverkusen aceitar a proposta dos Blues será a venda mais cara da história do clube.