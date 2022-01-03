Chelsea pode vender três atletas para arrecadar dinheiro para contratações

O mercado de transferências na Europa já começa a esquentar pela Europa e o atual campeão da Champions League pode ter movimentações nos próximos dias. De acordo com o portal inglês 'The Sun', o Chelsea pretende negociar três jogadores: Ruben Loftus-Cheek, Ross Barkley e Hakim Ziyech.

+ Em grande jogo, Chelsea e Liverpool empatam neste domingo no Inglês Ainda segundo o portal, a intenção dos Blues é arrecadar recursos para investir em novas contratações. O trio não tem sido muito aproveitado com Thomas Tuchel e pode sair ainda nesta janela de janeiro. Quem também vive situação incerta é Lukaku, que entrou em conflito com o técnico na última semana.

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Vice-líder da Premier League, o Chelsea tem 43 pontos, 10 a menos que líder Manchester City. Na última rodada, os Blues empataram com o Liverpool em 2 a 2, no Stamford Bridge. O próximo jogo da equipe londrina é contra o Tottenham, pela Copa da Liga Inglesa, nesta quarta-feira, às 16h45.