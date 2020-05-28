Chelsea pode ir atrás de Burki para substituir Kepa Arrizabalaga no gol

Após desconfianças com seus goleiros na atual temporada, o Chelsea pode fazer um movimento de cerca de 15 milhões de libras (R$ 97 mihões) para contratação de Burki, arqueiro do Borussia Dortmund, de acordo com a “The Sun”. O suíço está com 29 anos e tem apenas mais um ano de contrato com o time alemão.

O técnico Frank Lampard está disposto a vender Kepa Arrizabalaga após o espanhol ter chegado há duas temporadas para substituir Courtois. Apesar de ter sido uma contratação muito cara, o atleta sofreu com o banco de reservas por seis jogos entre janeiro e fevereiro.

O goleiro já havia sido alvo de polêmica com o técnico Maurizio Sarri e desapontou pessoas de dentro do clube com desempenhos ruins na época atual. Com isso, os Blues estão disposto a escutar ofertas pelo jogador de 25 anos, enquanto o enfrenta o dilema de ter um contrato até 2025.E MAIS:Capitão do Watford, Troy Deeney revela críticas por se recusar a voltar aos treinosInglês volta no dia 17 de junho com jogo entre Manchester City e ArsenalTécnico do RB Salzburg lamenta venda barata de MinaminoReal Madrid pensa em construir futuro a partir do próximo anoReal pode oferecer quatro jogadores em negociação por Paul Pogba E MAIS: