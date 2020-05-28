Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Chelsea pode ir atrás de Burki para substituir Kepa Arrizabalaga no gol

Clube inglês está disposto a oferecer cerca de R$ 97 milhões para tirar o arqueiro do Borussia Dortmund que tem contrato até 2021. Blues esperam ofertas por goleiro espanhol...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mai 2020 às 14:30

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 14:30

Crédito: Patrik Stollarz / AFP
Após desconfianças com seus goleiros na atual temporada, o Chelsea pode fazer um movimento de cerca de 15 milhões de libras (R$ 97 mihões) para contratação de Burki, arqueiro do Borussia Dortmund, de acordo com a “The Sun”. O suíço está com 29 anos e tem apenas mais um ano de contrato com o time alemão.
O técnico Frank Lampard está disposto a vender Kepa Arrizabalaga após o espanhol ter chegado há duas temporadas para substituir Courtois. Apesar de ter sido uma contratação muito cara, o atleta sofreu com o banco de reservas por seis jogos entre janeiro e fevereiro.
O goleiro já havia sido alvo de polêmica com o técnico Maurizio Sarri e desapontou pessoas de dentro do clube com desempenhos ruins na época atual. Com isso, os Blues estão disposto a escutar ofertas pelo jogador de 25 anos, enquanto o enfrenta o dilema de ter um contrato até 2025.E MAIS:Capitão do Watford, Troy Deeney revela críticas por se recusar a voltar aos treinosInglês volta no dia 17 de junho com jogo entre Manchester City e ArsenalTécnico do RB Salzburg lamenta venda barata de MinaminoReal Madrid pensa em construir futuro a partir do próximo anoReal pode oferecer quatro jogadores em negociação por Paul Pogba E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Hipermobilidade articular: quando a flexibilidade deixa de ser vantagem
Casa demolida em Afonso Cláudio
Casa é demolida após risco de desabamento em Afonso Cláudio
Imagem de destaque
Suspeito de roubar 540 sacas de Café em Colatina é detido em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados