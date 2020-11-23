Chelsea permite Giroud negociar com outro clube na janela de janeiro

O Chelsea está disposto a deixar o atacante Giroud sair do clube em janeiro como forma de agradecimento aos serviços prestados após o veterano admitir preocupação com a falta de minutos em campo na equipe de Frank Lampard, segundo o “The Athletic”. O centroavante visa buscar uma vaga na próxima Eurocopa, mas precisa estar atuando para ser convocado por Deschamps.Aos 34 anos, o veterano perdeu muito espaço no clube na atual temporada por conta das chegadas de Timo Werner e Kai Havertz no setor ofensivo, além de Tammy Abraham estar recuperado de lesão. O atacante só foi titular em um duelo pela Copa da Liga Inglesa até o momento e só anotou um gol.