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futebol

Chelsea permite Giroud negociar com outro clube na janela de janeiro

Veterano está preocupado com falta de minutos no time do Chelsea e sob risco de não ser convocado para jogar a próxima Eurocopa pela seleção francesa. Contrato termina em 2021...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 nov 2020 às 11:34

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 11:34

Crédito: AFP
O Chelsea está disposto a deixar o atacante Giroud sair do clube em janeiro como forma de agradecimento aos serviços prestados após o veterano admitir preocupação com a falta de minutos em campo na equipe de Frank Lampard, segundo o “The Athletic”. O centroavante visa buscar uma vaga na próxima Eurocopa, mas precisa estar atuando para ser convocado por Deschamps.Aos 34 anos, o veterano perdeu muito espaço no clube na atual temporada por conta das chegadas de Timo Werner e Kai Havertz no setor ofensivo, além de Tammy Abraham estar recuperado de lesão. O atacante só foi titular em um duelo pela Copa da Liga Inglesa até o momento e só anotou um gol.
No entanto, o Chelsea aguarda para oficializar a transferência do jogador quando a janela de transferências de janeiro estiver mais próxima, uma vez que o elenco pode sofrer com lesões neste período. A Inter de Milão era uma das pretendentes na última temporada, mas não há nenhum destino provável para o francês.

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