Chelsea pensa em vender jogadores para acertar novas contratações, e Kanté pode deixar o clube

Um dos clubes que mais está agitando o mercado de transferências, o Chelsea quer continuar a reformular seu elenco para brigar por coisas grandes na próxima temporada. E o time de Frank Lampard pode colocar alguns atletas à venda para arrecadar dinheiro e ter condição de investir em outras peças.De acordo com o jornal "The Times", o volante Kanté, considerado um dos melhores do mundo na função, é um dos que podem deixar o clube. Além dele, nomes como o do goleiro Kepa Arrizabalaga, o meia Jorginho e os zagueiros Antonio Rudiger, Kurt Zouma e Andreas Christiansen, são outros que podem sair de Stamford Bridge.