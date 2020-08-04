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Chelsea pensa em vender jogadores para acertar novas contratações, e Kanté pode deixar o clube

Volante, muito valorizado no mercado, é visto com bons olhos para deixar o clube por uma alta quantia. Dinheiro recebido seria usado para investir em novos nomes...
LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2020 às 17:15

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 17:15

Crédito: AFP
Um dos clubes que mais está agitando o mercado de transferências, o Chelsea quer continuar a reformular seu elenco para brigar por coisas grandes na próxima temporada. E o time de Frank Lampard pode colocar alguns atletas à venda para arrecadar dinheiro e ter condição de investir em outras peças.De acordo com o jornal "The Times", o volante Kanté, considerado um dos melhores do mundo na função, é um dos que podem deixar o clube. Além dele, nomes como o do goleiro Kepa Arrizabalaga, o meia Jorginho e os zagueiros Antonio Rudiger, Kurt Zouma e Andreas Christiansen, são outros que podem sair de Stamford Bridge.
Até o momento, o Chelsea já desembolsou cerca de 87 milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 600 milhões) para contratar os atacantes Timo Werner e Hakim Ziyech, ex-RB Leipzig e Ajax, respectivamente. O meia Kai Havertz, do Bayer Leverkusen, é o principal nome que o clube tenta no momento.
Além do setor ofensivo, os Blues querem reforçar a defesa também. No gol, nomes como Oblak, do Atlético de Madrid, e Onana, do Ajax, são especulados. Para a lateral-esquerda, Ben Chilwell, do Leicester, e Reguilón, que pertence ao Real Madrid, mas está emprestado ao Sevilla, interessam.

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