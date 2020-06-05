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futebol

Chelsea pagará multa de Timo Werner nos próximos dias

Lampard insistiu bastante na contratação do atacante do RB Leipzig...
LanceNet

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Publicado em 

05 jun 2020 às 20:06

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 20:06

Crédito: ALEXANDER HASSENSTEIN / AFP
Timo Werner deve ser jogador do Chelsea. O "BILD" informa que os Blues estão determinados a pagar a cláusula de 55 milhões de euros (cerca de R$ 309 milhões) pelo atacante do RB Leipzig e farão isso nos próximos dias.
O atacante alemão assinará até 2025 com os Blues. Com Werner e Ziyech, o Chelsea se prepara para ser um dos protagonistas da próxima temporada na Premier League.
A desistência do Liverpool deixou o Chelsea livre. A insistência de Frank Lampard pela contratação do atacante foi decisiva para convencer Timo Werner. E MAIS:Bayern de Munique descarta a contratação de SemedoBayer Leverkusen rejeita proposta do Real Madrid por Kai HavertzJardel Capistrano fala da situação do coronavírus na TailândiaColaboradores do jornal RÉCORD, do México, vêem repescagem injustaEm entrevista, Toni Kroos afirma: 'Não sei se aconselharia um jogador a se declarar homossexual''Esta política de produção de guerra para ter paz não faz sentido para mim', diz Roger Machado E MAIS:

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