Chelsea não conta com Ben Chilwell e Ziyech para estreia no Inglês

Ben Chilwell e Ziyech não irão começar a temporada do Campeonato Inglês jogando, uma vez que se recuperam de lesão, de acordo com o “The Athletic”. Apesar das ausências, Kai Havertz está se preparando para debutar com a camisa dos Blues na próxima segunda-feira, fora de casa, contra o Brighton.O meia-atacante argelino sofreu uma torção no joelho em amistoso contra o próprio Brighton, há 11 dias, o que o obrigou a deixar o campo de jogo no início da segunda etapa. Já o lateral esquerdo inglês está tratando uma lesão no calcanhar que o impediu de jogar as últimas partidas da temporada pelo Leicester.