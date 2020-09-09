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Chelsea não conta com Ben Chilwell e Ziyech para estreia no Inglês

Apesar das ausências, técnico Frank Lampard pode promover as estreias de Kai Havertz, Timo Werner e Thiago Silva, principais contratações do time para esta temporada...

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 11:32

LanceNet

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Publicado em 

09 set 2020 às 11:32
Crédito: Timo Werner deve ser titular contra o Brighton na próxima segunda-feira (GLYN KIRK / AFP
Ben Chilwell e Ziyech não irão começar a temporada do Campeonato Inglês jogando, uma vez que se recuperam de lesão, de acordo com o “The Athletic”. Apesar das ausências, Kai Havertz está se preparando para debutar com a camisa dos Blues na próxima segunda-feira, fora de casa, contra o Brighton.O meia-atacante argelino sofreu uma torção no joelho em amistoso contra o próprio Brighton, há 11 dias, o que o obrigou a deixar o campo de jogo no início da segunda etapa. Já o lateral esquerdo inglês está tratando uma lesão no calcanhar que o impediu de jogar as últimas partidas da temporada pelo Leicester.
Enquanto isso, outros nomes também podem aparecer como novidade no elenco londrino para a estreia da Premier League. Timo Werner e Thiago Silva também podem começar jogando e o técnico Frank Lampard também tem a expectativa de entrar com Pulisic, após sofrer lesão na final da Copa da Inglaterra, em agosto.

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