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futebol

Chelsea não abre mão de contar com Callum Hudson-Odoi na temporada

Técnico Frank Lampard não tem interesse em vender jogador na janela de transferências de janeiro. Treinador está preocupado com possíveis lesões no elenco ao longo dos jogos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 dez 2020 às 10:31

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 10:31

Crédito: Divulgação/AFP
O Chelsea vai segurar o atacante Callum Hudson-Odoi na janela de transferências de janeiro e ignorar qualquer oferta pelo jovem de 20 anos, segundo o “The Athletic”. O inglês sonha em fazer parte do elenco da seleção inglesa da próxima Eurocopa, mas carece de tempo de jogo sob comando do técnico Frank Lampard.Entretanto, o treinador não tem interesse em se desfazer de nenhuma peça do seu plantel por conta do bom momento vivido pelo time e por ser forte candidato na disputa do título do Campeonato Inglês. O comandante também se preocupa com eventuais lesões em um calendário apertado e o camisa 20 pode ser opção mais frequente a qualquer momento.
> Veja a tabela do Campeonato Inglês
Hudson-Odoi tem contrato até 2024 e os Blues não têm pressa em negociar o jogador, apesar da tentativa do Bayern de Munique em contratá-lo na última janela de verão. No entanto, o atleta pode fazer pressão para sair do clube londrino caso siga tendo poucas oportunidades na Premier League.

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