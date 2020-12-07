Chelsea não abre mão de contar com Callum Hudson-Odoi na temporada

O Chelsea vai segurar o atacante Callum Hudson-Odoi na janela de transferências de janeiro e ignorar qualquer oferta pelo jovem de 20 anos, segundo o “The Athletic”. O inglês sonha em fazer parte do elenco da seleção inglesa da próxima Eurocopa, mas carece de tempo de jogo sob comando do técnico Frank Lampard.Entretanto, o treinador não tem interesse em se desfazer de nenhuma peça do seu plantel por conta do bom momento vivido pelo time e por ser forte candidato na disputa do título do Campeonato Inglês. O comandante também se preocupa com eventuais lesões em um calendário apertado e o camisa 20 pode ser opção mais frequente a qualquer momento.