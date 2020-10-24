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futebol

Chelsea monitora situação de Dybala, descontente com Andrea Pirlo

Meio-campista argentino tem estado no banco de reservas nas últimas partidas
e está aberto a deixar a Juventus caso chegue uma boa proposta...

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 13:14

LanceNet

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Publicado em 

24 out 2020 às 13:14
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Após fazer uma excelente janela de transferências, o Chelsea já mira novos reforços. De acordo com o "Tuttosport", os Blues monitoram a situação de Paulo Dybala, que está descontente com as constantes presenças no banco de reservas da Juventus.O Chelsea estaria disposto a oferecer um valor em torno de 100 milhões de euros (cerca de R$ 664 milhões) à Juventus pelo jogador. Além disso, ofereceria 10 milhões de euros anuais (R$ 66 milhões) de salário.
Andrea Pirlo tem deixado Dybala no banco de reservas nos últimos jogos da Juventus e isso trouxe um descontentamento ao argentino. Ele tem contrato até 2022 e as negociações para renovação estão praticamente paradas.

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