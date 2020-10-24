Chelsea monitora situação de Dybala, descontente com Andrea Pirlo

Após fazer uma excelente janela de transferências, o Chelsea já mira novos reforços. De acordo com o "Tuttosport", os Blues monitoram a situação de Paulo Dybala, que está descontente com as constantes presenças no banco de reservas da Juventus.O Chelsea estaria disposto a oferecer um valor em torno de 100 milhões de euros (cerca de R$ 664 milhões) à Juventus pelo jogador. Além disso, ofereceria 10 milhões de euros anuais (R$ 66 milhões) de salário.