Chelsea monitora Nicolás Tagliafico, do Ajax, para a lateral-esquerda

O Chelsea busca Nicolás Tagliafico para reforçar a lateral-esquerda. O "The Sun" informa que o nome do lateral argentino é estudado pela diretoria dos Blues caso Ben Chilwell não seja acessível.
Tagliafico aparece como uma segunda opção para Lampard. O treinador ainda busca a contratação de Ben Chilwell, mas o pedido do Leicester pode ser muito alto. Assim, os Blues iriam atrás do argentino.
O lateral-esquerdo argentino tem um acordo verbal com o Ajax que ele pode deixar o clube por 24,5 milhões de libras (cerca de R$ 164 milhões) nesta temporada. O Atlético de Madrid também estava interessado no jogador.