Chelsea monitora Nicolás Tagliafico, do Ajax, para a lateral-esquerda

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O Chelsea busca Nicolás Tagliafico para reforçar a lateral-esquerda. O "The Sun" informa que o nome do lateral argentino é estudado pela diretoria dos Blues caso Ben Chilwell não seja acessível.

Tagliafico aparece como uma segunda opção para Lampard. O treinador ainda busca a contratação de Ben Chilwell, mas o pedido do Leicester pode ser muito alto. Assim, os Blues iriam atrás do argentino.