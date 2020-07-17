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futebol

Chelsea monitora Nicolás Tagliafico, do Ajax, para a lateral-esquerda

Jogador do Ajax é uma alternativa caso os Blues não consigam contratar Ben Chilwell...
LanceNet

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Publicado em 

17 jul 2020 às 17:49

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 17:49

Crédito: AFP
O Chelsea busca Nicolás Tagliafico para reforçar a lateral-esquerda. O "The Sun" informa que o nome do lateral argentino é estudado pela diretoria dos Blues caso Ben Chilwell não seja acessível.
Tagliafico aparece como uma segunda opção para Lampard. O treinador ainda busca a contratação de Ben Chilwell, mas o pedido do Leicester pode ser muito alto. Assim, os Blues iriam atrás do argentino.
O lateral-esquerdo argentino tem um acordo verbal com o Ajax que ele pode deixar o clube por 24,5 milhões de libras (cerca de R$ 164 milhões) nesta temporada. O Atlético de Madrid também estava interessado no jogador.

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