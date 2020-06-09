Chelsea mira o goleiro André Onana, do Ajax, para a próxima temporada

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Depois de acertar a contratação do atacante Hakim Ziyech ainda antes da janela de transferências, o Chelsea estuda uma proposta por mais um atleta do Ajax. Segundo o jornal "Daily Mail", a bola da vez nos Blues agora é o goleiro André Onana, de 24 anos.

Segundo o portal, o técnico Frank Lampard deseja um novo goleiro após perder a confiança em Kepa Arrizabalaga, que chegou a ser reserva para Willy Caballero antes da pausa do futebol por conta da pandemia de coronavírus. Desde 2018 no Chelsea, Kepa é o goleiro mais caro da história do futebol e custou 80 milhões de euros (R$ 345 milhões, na ocasião).

Onana, por sua vez, deseja deixar o clube holandês pois entende que chegou a hora de "dar voos mais altos". A contratação de Ziyech seria outro trunfo no Chelsea na tentativa de levar o camaronês ao Stamford Bridge.