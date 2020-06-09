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futebol

Chelsea mira o goleiro André Onana, do Ajax, para a próxima temporada

Criado nas categorias de base do Barcelona, Onana se mudou para a Holanda em 2015, ainda com 18 anos. Goleiro pode ser o segundo reforço do Chelsea vindo do Ajax...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2020 às 18:13

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 18:13

Crédito: AFP
Depois de acertar a contratação do atacante Hakim Ziyech ainda antes da janela de transferências, o Chelsea estuda uma proposta por mais um atleta do Ajax. Segundo o jornal "Daily Mail", a bola da vez nos Blues agora é o goleiro André Onana, de 24 anos.
Segundo o portal, o técnico Frank Lampard deseja um novo goleiro após perder a confiança em Kepa Arrizabalaga, que chegou a ser reserva para Willy Caballero antes da pausa do futebol por conta da pandemia de coronavírus. Desde 2018 no Chelsea, Kepa é o goleiro mais caro da história do futebol e custou 80 milhões de euros (R$ 345 milhões, na ocasião).
Onana, por sua vez, deseja deixar o clube holandês pois entende que chegou a hora de "dar voos mais altos". A contratação de Ziyech seria outro trunfo no Chelsea na tentativa de levar o camaronês ao Stamford Bridge.
- Sou muito grato ao Ajax, onde fiquei muito feliz nesses anos. Passei cinco temporadas muito boas, mas acho que chegou a hora de dar um passo à frente. Minhas ambições são importantes - disse Onana ao jornal "Algemeen Dagblad" em abril.E MAIS:Manhã do Mercado: Futuro de Igor Gomes, Dybala quer jogar na Espanha, United em busca de zagueiro...Você consegue identificar quais são os escudos certos dos clubes brasileiros?Com disputa pela liderança acirrada, Porto e Benfica voltam a jogar nesta quarta-feira pelo PortuguêsDavid Luiz pode deixar o Arsenal e acertar com o Zenit, da RússiaKlopp recomenda Gotze a procurar um clube em que seja protagonista E MAIS:

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