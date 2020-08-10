Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Chelsea mira a contratação de John Stones, zagueiro do Manchester City

Defensor não teve muitos minutos com Pep Guardiola na temporada e pode perder ainda mais espaço com a chegada do zagueiro Nathan Aké, ex-Bournemouth...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 ago 2020 às 14:31

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 14:31

Crédito: AFP
Depois de uma temporada sem fazer contratações, o Chelsea investe pesado em seu elenco para o próximo ano. O clube de Londres já acertou as contratações de Timo Werner, ex-RB Leipzig, e Hakim Ziyech, ex-Ajax, e agora o time de Frank Lampard tenta um defensor. E o nome do momento é o de John Stones, do Manchester City.Segundo informações do jornal "Mirror", os Blues estão dispostos a oferecer 20 milhões de libras esterlinas (R$ 141 milhões) pelo jogador de 26 anos, que não teve muitas oportunidades com Guardiola na temporada, seja por lesão ou por opção do catalão.
A chegada de Nathan Aké no Manchester City pode fazer com que Stones perca ainda mais espaço no elenco dos Sky Blues. Além de Aké, o City ainda pode contratar mais um zagueiro, com Kalidou Koulibaly e José María Giménez como opções.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que governo Trump voltou a atacar o Pix (e o que EUA podem fazer contra ele)?
Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados