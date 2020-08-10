Chelsea mira a contratação de John Stones, zagueiro do Manchester City

Depois de uma temporada sem fazer contratações, o Chelsea investe pesado em seu elenco para o próximo ano. O clube de Londres já acertou as contratações de Timo Werner, ex-RB Leipzig, e Hakim Ziyech, ex-Ajax, e agora o time de Frank Lampard tenta um defensor. E o nome do momento é o de John Stones, do Manchester City.Segundo informações do jornal "Mirror", os Blues estão dispostos a oferecer 20 milhões de libras esterlinas (R$ 141 milhões) pelo jogador de 26 anos, que não teve muitas oportunidades com Guardiola na temporada, seja por lesão ou por opção do catalão.