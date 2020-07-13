Chelsea mantém contato com o Ajax por André Onana

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O Chelsea observa André Onana. Com a temporada ruim de Kepa Arrizabalaga, o goleiro do Ajax é o principal alvo para substituí-lo, de acordo com o "The Sun".

Avaliado em 26 milhões de libras (cerca de R$ 175 milhões), Onana pode reforçar o Chelsea em breve. Os representantes do jogador mantém contato com os Blues e avaliam uma possível transferência devido a má fase do goleiro espanhol.