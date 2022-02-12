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Chelsea mantém 100% de aproveitamento em partidas que vão para prorrogação ou pênaltis

Na atual temporada, clube inglês decidiu cinco partidas entre Supercopa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa, FA Cup e Mundial de Clubes após os noventa minutos...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 16:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2022 às 16:42
O Chelsea mantém 100% de aproveitamento em partidas que foram para a prorrogação ou pênaltis na atual temporada ao derrotar o Palmeiras na final do Mundial de Clubes. Kai Havertz foi o responsável por anotar o gol do título dos Blues aos 116 minutos de jogo.SUPERCOPA DA EUROPA​No primeiro jogo da temporada, o clube inglês, atual campeão da Champions League, encarou o Villarreal, atual vencedor da Europa League. Após o empate no tempo regulamentar, os Blues derrotaram os espanhóis nas cobranças de pênaltis por 7 a 6.
COPA DA LIGA INGLESA​Na Copa da Liga Inglesa, o Chelsea encontrou dificuldades para avançar do Aston Villa na 3ª rodada da competição. No duelo, que também terminou empatado por 1 a 1, a equipe de Thomas Tuchel derrotou o time de Birmingham por 5 a 4 nos pênaltis.
Na fase seguinte, mas deste vez diante do Southampton, o roteiro se repetiu da mesma forma. Após o empate por 1 a 1 na partida, sendo que Havertz foi o autor do gol do Chelsea no duelo, o clube venceu os Saints também por 5 a 4 nas cobranças de pênaltis.
COPA DA INGLATERRA​No último jogo da equipe de Thomas Tuchel antes do Mundial de Clubes, os Blues encararam o Plymouth Argyle pela 4ª eliminatória da FA Cup. Nos noventa minutos, o 1 a 1 persistiu no placar, mas Marcos Alonso decidiu ainda no primeiro tempo da prorrogação.
Uma coincidência é que em todas as partidas em que o Chelsea derrotou os adversários na prorrogação ou nos pênaltis, os jogos terminaram empatados por 1 a 1 no período regulamentar. A história diante do Palmeiras não foi diferente e o resultado se manteve como o histórico mostra, com os ingleses saindo de campo vencedores.
Crédito: ChelseaderrotouoPalmeirasnoMundialdeClubesnaprorrogação(KARIMSAHIB/AFP

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