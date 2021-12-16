  • Chelsea joga bem, cria chances, mas para em grande partida de Pickford e empata com o Everton no Inglês
futebol

Chelsea joga bem, cria chances, mas para em grande partida de Pickford e empata com o Everton no Inglês

Time de Thomas Tuchel domina desde o início, mas esbarra em grande atuação do goleiro dos Toffees, que foi o melhor em campo fazendo excelentes defesas em Londres...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 dez 2021 às 18:38

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 18:38

Tudo igual na capital britânica. Nesta quinta-feira, pela 17ª rodada do Campeonato Inglês, o Chelsea recebeu o Everton no Stamford Bridge, em Londres, e as equipes empataram em 1 a 1. Mason Mount abriu o placar para os donos da casa, enquanto Branthwaite fez para os Toffees.
DOMÍNIO LONDRINOJogando em casa, o Chelsea sufocou o Everton desde o início e criou grandes chances com Reece James, Mason Mount e Pulisic, mas não conseguiu balançar as redes. Goleiro dos Toffees, Pickford teve atuação destacada no primeiro tempo e impediu boas oportunidades dos Blues.
PERSISTÊNCIANo segundo tempo, o cenário se repetiu e o Chelsea seguiu pressionando o Everton. Aos 24 minutos, em rápido contra-ataque, Barkley entregou para Reece James, que tocou para Mason Mount dentro da área. O camisa 19 dominou e bateu na saída de Pickford para balançar as redes.
TUDO IGUALA vantagem do Chelsea não durou muito. Quatro minutos após abrir o placar, o Everton deixou tudo igual. Em cobrança de falta pelo lado esquerdo, Anthony Gordon levantou bola na área e o zagueiro Branthwaite apareceu na segunda trave sozinho para desviar e empatar.
SEQUÊNCIA​Depois do jogo desta quinta-feira, o Chelsea tem compromisso marcado para o próximo domingo, contra o Wolverhampton, pelo Campeonato Inglês. No entanto, diante do aumento de casos de Covid-19 no Reino Unido, é possível que o duelo seja cancelado, uma vez que alguns clubes desejam a paralisação do torneio até janeiro. O Everton já teve seu jogo adiado.
