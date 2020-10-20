Chelsea inscreve ex-goleiro Petr Cech no Campeonato Inglês; entenda

O Chelsea anunciou a lista de jogadores inscritos na Premier League nesta terça-feira com uma surpresa. Ex-goleiro do clube, aposentado há mais de um ano e atualmente dirigente dos Blues, Petr Cech foi incluído na lista de jogadores da equipe londrina.A justificativa do Chelsea para fazer isso é a pandemia da Covid-19. Com medo de ter jogadores contaminados e, consequentemente, afastados do elenco, o clube decidiu colocar o tcheco de 38 anos na lista de jogadores aptos a entrar em campo no Campeonato Inglês.
Petr Cech se aposentou dos gramados ao final da temporada 2018/19, após o vice-campeonato do Arsenal, seu último clube, justamente para o Chelsea. Em junho do ano passado, o ex-goleiro assumiu o cargo de assessor técnico de desempenho do Chelsea.