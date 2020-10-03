futebol

Chelsea goleia Crystal Palace com facilidade na Premier League

Equipe de Frank Lampard está em 4º lugar na tabela com sete pontos conquistados...
LanceNet

03 out 2020 às 10:25

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 10:25

Crédito: Jorginho marcou duas vezes de pênalti - Divulgação Chelsea
Neste sábado, o Chelsea venceu Crystal Palace por 4 a 0, no Stamford Bridge, pela 4º rodada da Premier League, e deu um salto na tabela de classificação. Ben Chilwell, Kurt Zouma e Jorginho, duas vezes, marcaram os gols da vitória dos Blues.
O time de Frank Lampard está em 4º lugar, com sete pontos conquistados. O Crystal Palace é o sétimo colocado com 6 pontos. O Chelsea volta aos gramados no próximo sábado, às 11h, quando recebe o Southampton. No domingo, o Crystal Palace encara o Brighton, às 10h.
O JOGO As equipes fizeram um primeiro tempo morno, com o Chelsea tomando a iniciativa mas esbarrando na boa marcação do Crystal Palace. O time visitante assustava pouco e teve apenas uma oportunidade com Mamadou Sakho, em uma cabeçada no fim do primeiro tempo.
Na volta do intervalo, não demorou para o Chelsea melhorou e abriu o placar. Aos 5 minutos, a defesa do Crystal falhou na saída de bola pelo lado esquerdo e os donos da casa jogaram a bola para área. Após o bate rebate, Ben Chilwell aproveitou a sobra e soltou a bomba de perna esquerda para fazer 1 a 0. Aos 15, Ben Chilwell apareceu novamente para ajudar o Chelsea a ampliar. O lateral fez um ótimo cruzamento para Kurt Zouma, de cabeça, fazer 2 a 0 para os donos da casa.
O Chelsea não ficou satisfeito com o resultado e continuou pressionando a saída de bola do adversário. Aos 78, o VAR foi acionado e assinalou uma falta dentro da área Mitchell. O árbitro marcou pênalti e Jorginho cobrou com categoria para fazer 3 a 0. Poucos minutos depois, Mamadou Sakho derrubou Havertz na área e um novo pênalti para os Blues foi marcado. Jorginho cobrou novamente e fechei o placar da partida em 4 a 0.

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

