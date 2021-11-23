Chelsea goleia a Juventus e assume a liderança do Grupo H da Champions League

O Chelsea venceu a Juventus por 4 a 0 no Stamford Bridge, em partida válida pela 5ª rodada do Grupo H da Champions League. Os gols do jogo foram marcados por Chalobah, Reece James e Hudson-Odoi. Com o resultado, os Blues assumiram a liderança do grupo.> Veja a classificação da Champions League

CHELSEA NA FRENTE!Após bastante pressão, o Chelsea abriu o placar no Stamford Bridge. Aos 24 minutos do primeiro tempo, Ziyech cobrou escanteio na direção de Rudiger, a bola bateu no zagueiro e sobrou para Chalobah bater forte para dentro do gol.

THIAGO SILVA SALVALogo em seguida ao gol do Chelsea, a Juventus quase deixou tudo igual no placar. Aos 27 minutos, Locatelli enfiou uma boa bola para Morata que bateu na saída do goleiro. Thiago Silva correu e salvou em cima da linha.

UM ATRÁS DO OUTRO!O Chelsea seguiu pressionando e ampliou a vantagem no placar para três gols de diferença. Aos 10 minutos do segundo tempo, Reece James recebeu a bola pela direita, dominou no peito e mandou uma bomba para o fundo das redes. Logo depois, aos 12 minutos, os Blues ampliaram o resultado com uma bela jogada de pé em pé. Reece James recebeu pela direita, passou para Ziyech, que tocou para Loftus-Cheek driblar dois jogadores dentro da área e tocar para Hudson-Odoi marcar o terceiro gol do jogo.

WERNER COMPLETA!Goleada! No último lance do jogo, aos 49 minutos do segundo tempo, Reece James acertou um lindo cruzamento para Ziyech, que cruzou na medida para Timo Werner só empurrar a bola para o gol e fechar o resultado.

SEQUÊNCIAO Chelsea volta a campo no domingo, dia 28, contra o Manchester United, em partida válida pela 13ª rodada da Premier League. Já a Juventus joga no sábado, contra o Atalanta, pela 14ª rodada do Campeonato Italiano.