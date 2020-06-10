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futebol

Chelsea faz amistoso preparatório em seu CT e vence o Reading

Time de Londres vence por 1 a 0, com gol de Pedro, e se prepara para volta do Inglês...
LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2020 às 20:17

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 20:17

Crédito: Divulgação / Chelsea
A menos de duas semanas de voltar o Campeonato Inglês, o Chelsea segue a preparação de olho torneio. Seguindo o que tem feito a maioria dos times ingleses, o clube de Londres realizou um amistoso nesta quarta-feira em seu centro de treinamentos e venceu.
O adversário dos Blues foi o Reading, que disputa a segunda divisão inglesa, a Championship. Os londrinos venceram o amistoso por 1 a 0, graças a gol do atacante espanhol Pedro.
O primeiro jogo do Chelsea na volta do Campeonato Inglês será no dia 21, contra o Aston Villa, fora de casa. O time de Lampard está na quarta posição na tabela, com 48 pontos.E MAIS:Manhã do Mercado: Flamengo mira renovações, meia de saída do Santos, Real quer jovem francês...Estudo aponta os jogadores mais valiosos das grandes ligas da EuropaVÍDEO: Arsenal faz últimos ajustes para volta do Campeonato InglêsVÍDEO: Real Madrid trabalha pesado antes da volta do EspanholVÍDEO: Barcelona treina forte visando retorno do Espanhol E MAIS:

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