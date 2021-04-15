Chelsea estuda oferecer Ziyech em negociação por Koundé, do Sevilla

Hakim Ziyech pode estar de saída do Chelsea. De acordo com o "Daily Mail", os Blues estudam envolver o marroquino em uma negociação por Jules Koundé, zagueiro do Sevilla, que também é monitorado pelo Manchester United.

O Chelsea pagou 40 milhões de euros em Ziyech, mas o marroquino perdeu espaço após a chegada de Thomas Tuchel. Uma permuta não deve ser aceita pelo time espanhol.Hakim Ziyech já interessava ao Sevilla antes mesmo de fechar com o Chelsea. Na atual temporada pelos Blues, o meio-campista atuou em 29 partidas, marcou quatro gols e deu quatro assistências.