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futebol

Chelsea estuda oferecer Ziyech em negociação por Koundé, do Sevilla

Marroquino chegou ao clube inglês por 40 milhões de euros e perdeu espaço com Tuchel...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 08:28

LanceNet

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Publicado em 

15 abr 2021 às 08:28
Crédito: AFP
Hakim Ziyech pode estar de saída do Chelsea. De acordo com o "Daily Mail", os Blues estudam envolver o marroquino em uma negociação por Jules Koundé, zagueiro do Sevilla, que também é monitorado pelo Manchester United.
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O Chelsea pagou 40 milhões de euros em Ziyech, mas o marroquino perdeu espaço após a chegada de Thomas Tuchel. Uma permuta não deve ser aceita pelo time espanhol.Hakim Ziyech já interessava ao Sevilla antes mesmo de fechar com o Chelsea. Na atual temporada pelos Blues, o meio-campista atuou em 29 partidas, marcou quatro gols e deu quatro assistências.

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