Chelsea está interessado na contratação de Dean Henderson

O Chelsea está disposto a oferecer cerca de 170 mil libras (R$ 1,1 milhão) semanais para contratar o goleiro Dean Henderson caso o Manchester United não consiga garantir a vaga de titular ao inglês, de acordo com o “The Mirror”. O clube comandado por Frank Lampard acredita que uma oferta de 55 milhões de libras (R$ 367 milhões) será suficiente para convencer os Red Devils da venda do arqueiro.
O guarda-metas que vestiu a camisa do Sheffield United nesta temporada foi o grande destaque da equipe, mas só pretende acertar uma renovação de contrato com o time de Old Trafford caso tenha garantia de jogo. No entanto, o técnico Solskjaer promete apenas que haverá disputa pela posição e é um declarado admirador de David De Gea, atual titular da posição.
O entorno de Henderson deve ter um encontro com dirigentes do Manchester United nos próximos dias para esclarecer o futuro do atleta que ainda possui dois anos vinculado aos Red Devils. Visando a seleção inglesa, o goleiro planeja ser titular em um grande time e os Blues pretendem contratar um jogador para a vaga de Kepa Arrizabalaga. O Tottenham é outro interessado, mas corre por fora.