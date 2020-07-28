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futebol

Chelsea está interessado na contratação de Dean Henderson

Goleiro do Manchester United fez temproada pelo Sheffield e foi um dos destaques da equipe. Entorno do atleta deve discutir renovação com dirigentes dos Red Devils...
LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2020 às 13:01

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 13:01

Crédito: Dean Henderson foi um dos principais goleiros do Campeonato Inglês (Divulgação / Sheffield United
O Chelsea está disposto a oferecer cerca de 170 mil libras (R$ 1,1 milhão) semanais para contratar o goleiro Dean Henderson caso o Manchester United não consiga garantir a vaga de titular ao inglês, de acordo com o “The Mirror”. O clube comandado por Frank Lampard acredita que uma oferta de 55 milhões de libras (R$ 367 milhões) será suficiente para convencer os Red Devils da venda do arqueiro.
O guarda-metas que vestiu a camisa do Sheffield United nesta temporada foi o grande destaque da equipe, mas só pretende acertar uma renovação de contrato com o time de Old Trafford caso tenha garantia de jogo. No entanto, o técnico Solskjaer promete apenas que haverá disputa pela posição e é um declarado admirador de David De Gea, atual titular da posição.
O entorno de Henderson deve ter um encontro com dirigentes do Manchester United nos próximos dias para esclarecer o futuro do atleta que ainda possui dois anos vinculado aos Red Devils. Visando a seleção inglesa, o goleiro planeja ser titular em um grande time e os Blues pretendem contratar um jogador para a vaga de Kepa Arrizabalaga. O Tottenham é outro interessado, mas corre por fora.

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