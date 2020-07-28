Chelsea está interessado na contratação de Dean Henderson

Crédito: Dean Henderson foi um dos principais goleiros do Campeonato Inglês (Divulgação / Sheffield United

O Chelsea está disposto a oferecer cerca de 170 mil libras (R$ 1,1 milhão) semanais para contratar o goleiro Dean Henderson caso o Manchester United não consiga garantir a vaga de titular ao inglês, de acordo com o “The Mirror”. O clube comandado por Frank Lampard acredita que uma oferta de 55 milhões de libras (R$ 367 milhões) será suficiente para convencer os Red Devils da venda do arqueiro.

O guarda-metas que vestiu a camisa do Sheffield United nesta temporada foi o grande destaque da equipe, mas só pretende acertar uma renovação de contrato com o time de Old Trafford caso tenha garantia de jogo. No entanto, o técnico Solskjaer promete apenas que haverá disputa pela posição e é um declarado admirador de David De Gea, atual titular da posição.