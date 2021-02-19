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Chelsea está interessado em Niklas Süle, do Bayern de Munique

Thomas Tuchel, treinador dos Blues, deseja a contratação de um zagueiro na próxima janela de transferências e mira o defensor alemão...
LanceNet

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Publicado em 

19 fev 2021 às 09:39

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 09:39

Crédito: MIGUEL A. LOPES / POOL / AFP
O Chelsea está interessado na contratação de Niklas Süle, do Bayern de Munique. O treinador dos Blues, Thomas Tuchel, quer a contratação de um defensor na próxima janela de transferências e o zagueiro alemão é o principal alvo.
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De acordo com o jornal alemão "Abendzeitung München", a equipe de Tuchel é apenas uma das várias interessadas que monitoram a situação de Süle. Porém, o zagueiro está feliz em Munique e o treinador Hansi Flick confia nele. Uma mudança não está descartada, mas é tão provável quanto uma renovação de contrato.Süle pretende provar seu valor após a chegada de Dayot Upamecano, com quem terá concorrência no setor defensivo. O alemão tem contrato até 2022 e fez 24 jogos na temporada, marcando dois gols.

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