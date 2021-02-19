Chelsea está interessado em Niklas Süle, do Bayern de Munique

O Chelsea está interessado na contratação de Niklas Süle, do Bayern de Munique. O treinador dos Blues, Thomas Tuchel, quer a contratação de um defensor na próxima janela de transferências e o zagueiro alemão é o principal alvo.

De acordo com o jornal alemão "Abendzeitung München", a equipe de Tuchel é apenas uma das várias interessadas que monitoram a situação de Süle. Porém, o zagueiro está feliz em Munique e o treinador Hansi Flick confia nele. Uma mudança não está descartada, mas é tão provável quanto uma renovação de contrato.Süle pretende provar seu valor após a chegada de Dayot Upamecano, com quem terá concorrência no setor defensivo. O alemão tem contrato até 2022 e fez 24 jogos na temporada, marcando dois gols.