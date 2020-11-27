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futebol

Chelsea entra na briga para contratar Messi, diz jornal

Jogador do Barcelona tem contrato somente até o fim da atual temporada e na última janela de transferências tentou sair do clube. Manchester City tem interesse no argentino...

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 18:13

LanceNet

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Publicado em 

27 nov 2020 às 18:13
Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Perto do fim de contrato com o Barcelona, o futuro de Lionel Messi pode ser a Inglaterra. No entanto, após o interesse do Manchester City no camisa 10, agora é a vez do Chelsea entrar na briga para tentar contratar o seis vezes melhor do mundo.De acordo com informações do jornal inglês "The Sun", o argentino é sonho de Roman Abramovich, presidente do Chelsea, e de sua diretoria para a próxima temporada, e o clube não medirá esforços para contar com o jogador, que a partir de janeiro já pode assinar um pré-contrato.
Com o objetivo de voltar a ganhar a Liga dos Campeões, o Chelsea foi o clube que mais investiu em jogadores na última janela de transferências. Ao todo, os Blues desembolsaram 247,2 milhões de euros (R$ 1,6 bilhão na cotação do encerramento da janela) em nomes como Werner e Havertz, por exemplo.

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