Chelsea entra em acordo com Leverkusen por Kai Havertz

O Chelsea acertou um acordo com o Bayer Leverkusen pela contratação do meia-atacante Kai Havertz, de acordo com o “Daily Mail”. A operação irá custar 72 milhões de libras (R$ 528 milhões) em um primeiro momento, mas haverá adição de bônus para que o valor total da transferência seja de 90 milhões de libras (R$ 660 milhões), como os alemães queriam.O jogador é esperado para aterrissar em Londres nos próximos dias para assinar um contrato de cinco temporadas. Será o maior valor pago pelos Blues em uma contratação na história, uma vez que a chegada de Kepa custou 72 milhões de libras (R$ 348 milhões, na época). O alemão se junta ao compatriota Timo Werner e a Ziyech, também contrato neste mercado.