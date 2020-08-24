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futebol

Chelsea entra em acordo com Leverkusen por Kai Havertz

Meia-atacante alemão está próximo de ser transferido para o clube londrino e expectativa é de que contrato por cinco temporadas seja assinado nos próximos dias na Inglaterra...
LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2020 às 11:05

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 11:05

Crédito: Martin Meissner / AFP
O Chelsea acertou um acordo com o Bayer Leverkusen pela contratação do meia-atacante Kai Havertz, de acordo com o “Daily Mail”. A operação irá custar 72 milhões de libras (R$ 528 milhões) em um primeiro momento, mas haverá adição de bônus para que o valor total da transferência seja de 90 milhões de libras (R$ 660 milhões), como os alemães queriam.O jogador é esperado para aterrissar em Londres nos próximos dias para assinar um contrato de cinco temporadas. Será o maior valor pago pelos Blues em uma contratação na história, uma vez que a chegada de Kepa custou 72 milhões de libras (R$ 348 milhões, na época). O alemão se junta ao compatriota Timo Werner e a Ziyech, também contrato neste mercado.
As informações indicam que apenas um colapso pode melar a negociação entre os dois clubes pelo jovem de 21 anos. Além de Havertz, o zagueiro Thiago Silva também parece próximo de um acerto com o time comandado por Lampard e o técnico ainda sonha com a contratação de Ben Chilwell para a lateral esquerda.

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