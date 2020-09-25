Chelsea enfrenta lanterna West Bromwich pela Premier League

Pela terceira rodada da Premier League, o Chelsea enfrenta o West Bromwich, neste sábado, às 13h30 (horário de Brasília). Os Blues vêm de uma grande partida pela Copa da Liga Inglesa e enfrentam o lanterna da competição.EM ALTAO Chelsea chega em alta para a partida. Após uma goleada por 6 a 0 contra o Barnsley pela Copa da Liga Inglesa, os Blues contam com o talento de Kai Havertz, autor de três gols no último jogo. O alemão, juntamente com Timo Werner, são as principais ameaças do clube londrino.
MOMENTOS DISTINTOSJogando em casa, o West Bromwich vive uma fase ruim. Eliminado nos pênaltis para o Brentford na Copa da Liga Inglesa, o clube perdeu as duas partidas que disputou na Premier League. Tomou oito gols e marcou apenas dois.
DESFALQUESPulisic, Mendy e Ziyech não estarão disponíveis para a partida de amanhã. Em coletiva, Lampard confirmou os desfalques, mas ressaltou que Thiago Silva e Ben Chilwell estão à disposição.