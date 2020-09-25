AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Chelsea enfrenta lanterna West Bromwich pela Premier League

Blues estão com uma vitória e uma derrota na atual temporada e
chegam de uma goleada sobre o Barnsley pela Copa da Liga Inglesa...

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 16:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 set 2020 às 16:00
Crédito: ALASTAIR GRANT / AFP / POOL
Pela terceira rodada da Premier League, o Chelsea enfrenta o West Bromwich, neste sábado, às 13h30 (horário de Brasília). Os Blues vêm de uma grande partida pela Copa da Liga Inglesa e enfrentam o lanterna da competição.EM ALTAO Chelsea chega em alta para a partida. Após uma goleada por 6 a 0 contra o Barnsley pela Copa da Liga Inglesa, os Blues contam com o talento de Kai Havertz, autor de três gols no último jogo. O alemão, juntamente com Timo Werner, são as principais ameaças do clube londrino.
MOMENTOS DISTINTOSJogando em casa, o West Bromwich vive uma fase ruim. Eliminado nos pênaltis para o Brentford na Copa da Liga Inglesa, o clube perdeu as duas partidas que disputou na Premier League. Tomou oito gols e marcou apenas dois.
DESFALQUESPulisic, Mendy e Ziyech não estarão disponíveis para a partida de amanhã. Em coletiva, Lampard confirmou os desfalques, mas ressaltou que Thiago Silva e Ben Chilwell estão à disposição.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Gavião-real: 8 curiosidades sobre uma das maiores aves de rapina das Américas 
Imagem de destaque
4 orações para o Dia de Nossa Senhora do Carmo
Flávio Bolsonaro, senador
Genial/Quaest: maioria culpa Flávio Bolsonaro por novo tarifaço dos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados