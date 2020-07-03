Chelsea encara um Watford desesperado por pontos

Crédito: TIM KEETON / AFP

O Chelsea encara o Watford no Stamford Bridge neste sábado, às 16h (horário de Brasília), com o objetivo de tentar se recuperar da derrota sofrida para o West Ham e segurar uma vaga entre os quatro primeiros colocados em busca de uma classificação para a próxima Liga dos Campeões. Enquanto isso, os visitantes irão fazer de tudo para se distanciar da zona do rebaixamento, uma vez que estão com apenas um ponto na frente de Aston Villa e Bournemouth.

O técnico Frank Lampard tinha dito após a derrota que os jogadores precisavam ter uma mentalidade extra para jogos difíceis da Premier League. O duelo deste sábado é contra um adversário que se encontra nas mesmas condições que o West Ham estava. Além disso, os Blues não contam com Tomori e Kovacic lesionados. O treinador acredita em uma partida difícil.

- O Watford é um time perigoso e com Nigel Pearson mostraram um grande desejo em sair do problema. Não prestarei muita atenção nos resultados recentes. Sabemos que eles têm um lado muito bom e estão desesperados por pontos. Viemos derrotados por uma equipe em situação semelhante, por isso devemos estar cientes dos perigos do jogo.

Além do Chelsea, o Leicester, que não vive boa fase desde o retorno da Premier League, recebe o Crystal Palace. Vindo de derrota para o Everton fora de casa, o técnico Brendan Rodgers tenta motivar seus jogadores.

- Aceitamos que, coletivamente, estamos em um pequeno momento adverso e não tivemos os resultados que desejávamos. O desafio é superar isso. Nós só podemos trabalhar. O Crystal Palace é uma equipe bem organizada e difícil de jogar. Jogamos bem no primeiro turno contra o Palace e temos que repetir.