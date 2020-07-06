Chelsea encara Palace para afastar ameaça do ManchesterUnited

O Chelsea vai abrir a 34ª rodada do Campeonato Inglês fora de casa diante do Crystal Palace nesta terça-feira, às 14h (horário de Brasília). Os Blues estão tentando se consolidar no G-4 da Premier League para garantir uma classificação para a próxima Liga dos Campeões, vem de vitória importante contra o Watford e encaram um adversário sem ambições na competição.
Frank Lampard adiantou que Kanté está fora da partida e Tomori e Kovacic também seguem ausentes. O técnico do time londrino também comentou sobre a situação do clube na tabela e a proximidade do Manchester UNited.
- A posição que estamos significa muito e está em nossas mãos, isso é o mais importante. Quando treinamos e jogamos, o principal é nos concentrar em como colocamos a melhor performance em campo. Eles (United) estão perto, têm um time muito forte, bons jogadores individuais. Eles são a maior ameaça atrás da gente.
O Crystal Palace joga para cumprir tabela e pensar na próxima temporada, uma vez que estã 10 pontos atrás de brigar por Liga Europa e ocupa apenas a 14ª posição na tabela. O time de Roy Hodgson vem de três derrotas seguidas e encara um adversário perigoso e faminto por vitórias para alcançar seus objetivos na reta final de torneio.