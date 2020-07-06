Chelsea encara Palace para afastar ameaça do ManchesterUnited

Crédito: Chelsea se recuperou da derrota sofrida para o West Ham na última semana (GLYN KIRK / POOL / AFP

O Chelsea vai abrir a 34ª rodada do Campeonato Inglês fora de casa diante do Crystal Palace nesta terça-feira, às 14h (horário de Brasília). Os Blues estão tentando se consolidar no G-4 da Premier League para garantir uma classificação para a próxima Liga dos Campeões, vem de vitória importante contra o Watford e encaram um adversário sem ambições na competição.

Frank Lampard adiantou que Kanté está fora da partida e Tomori e Kovacic também seguem ausentes. O técnico do time londrino também comentou sobre a situação do clube na tabela e a proximidade do Manchester UNited.

- A posição que estamos significa muito e está em nossas mãos, isso é o mais importante. Quando treinamos e jogamos, o principal é nos concentrar em como colocamos a melhor performance em campo. Eles (United) estão perto, têm um time muito forte, bons jogadores individuais. Eles são a maior ameaça atrás da gente.