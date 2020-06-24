Chelsea encara Manchester City e visa consolidação no G-4 do Inglês

Crédito: No primeiro turno, Manchester City venceu Chelsea por 2 a 1 em casa (OLI SCARFF / AFP

O Chelsea busca se consolidar no G-4 do Campeonato Inglês para garantir sua vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, mas irá enfrentar o Manchester City nesta quinta-feira, às 16h15 (horário de Brasília). O confronto é o mais pesado desde o retorno da Premier League, ambas as equipes venceram seus jogos após paralisação e o duelo também coloca a frente dois treinadores interessantes do atual cenário, mas com bagagens diferentes.

Frank Lampard está em sua primeira temporada no comando dos Blues e busca sua afirmação na carreira. Ídolo no clube londrino, o comandante também já vestiu as cores do rival desta quinta. O inglês sabe que, no momento, sua equipe não está no mesmo nível da de Guardiola, mas isso não o impede de querer competir e ter o City como exemplo.

- Temos que dizer, como um clube, que o Chelsea quer estar nesse nível, competindo nos primeiros lugares e por copas. Sabemos que estamos em uma situação diferente. Queremos fechar esse vão e é uma grande oportunidade para os jogadores. Nosso trabalho é enfrentar um dos melhores times do mundo e tentar vencer.

O Manchester City não luta mais pelo título do Campeonato Inglês, tem uma vantagem confortável para os adversários que estão abaixo na tabela e tem como objetivo na temporada a conquista da Copa da Inglaterra e da Liga dos Campeões. Com isso, além da ausência já confirmada de Aguero, lesionado, o técnico espanhol pode poupar outras estrelas.

- Não posso negar que estamos de olho no Newcastle. Chelsea é um jogo importante, mas o Newcastle é uma final para nós. A escalação da equipe dependerá da condição física. Você tem que ver dia a dia como podemos evitar lesões.