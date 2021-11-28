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futebol

Chelsea empata com Manchester United e vê vantagem na liderança diminuir

Em jogo marcado por falha e redenção de Jorginho, os Blues desperdiçaram muitas oportunidades e conquistaram apenas um ponto...
LanceNet

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Publicado em 

28 nov 2021 às 15:42

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 15:42

Em jogo agitado, Chelsea e Manchester United empataram por 1 a 1, na tarde deste domingo, em Stamford Bridge, pela 13ª rodada do Campeonato Inglês. Sancho marcou pela primeira vez com a camisa dos Red Devils após falha de Jorginho, mas o volante ítalo-brasileiro se redimiu e garantiu o empate em cobrança de pênalti. CHELSEA DOMINA O PRIMEIRO TEMPO
O primeiro tempo foi dominado pelo Chelsea. Líder do Campeonato Inglês e jogando em casa diante de um rival enfraquecido sob o comando de técnico interino, os Blues controlaram as ações, mas não conseguiram transformar a superioridade em bola na rede.JORGINHO É PROTAGONSITA
No início do segundo tempo, o Chelsea levou um duro golpe após uma falha de Jorginho. O ítalo-brasileiro errou um domínio e entregou a bola nos pés de Sancho, que avançou metade do campo sozinho e bateu no canto de Mendy para marcar o seu primeiro gol com a camisa do Manchester United no Campeonato Inglês.
O camisa 5 do Chelsea, no entanto, deu a volta por cima ainda durante a etapa final. Menos de 20 minutos depois do gol do Manchester United, o zagueiro Thiago Silva foi derrubado na área pelo lateral-direito Wan-Bissaka. Na cobrança, Jorginho converteu e garantiu a igualdade no placar em Stamford Bridge, aos 21 minutos.FALTOU PONTARIA
O Chelsea perdeu muitas oportunidades de sair de Stamford Bridge com mais três pontos na conta. O atacante Timo Werner passou em branco mais uma vez e perdeu pelo menos duas grandes chances de balançar as redes. No último lance do jogo, o zagueiro Rudiger, sozinho na área, isolou uma bola após bom cruzamento pela direita.SITUAÇÃO NO CAMPEONATO
Apesar do empate, o Chelsea se manteve na liderança do Campeonato Inglês e chegou aos 30 pontos. Porém, a vantagem para o vice-líder Manchester City caiu para apenas um ponto. Na próxima rodada, os Blues visitam o Watford, quarta-feira, dia 1, às 16h30, no Vicarage Road.
Já o Manchester United, que ainda está sob o comando do interno Michael Carrick, chegou aos 18 pontos e se manteve em oitavo lugar. Os Red Devils, que não vencem há três jogos no Campeonato Inglês, voltam a campo na quinta, dia 2, às 17h15, contra o Arsenal, no Old Trafford.
Crédito: ChelseaeManchesterUnitedempatarampor1a1,noStamfordBridge(Foto:BENSTANSALL/AFP

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