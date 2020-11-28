Chelsea e Tottenham fazem clássico londrino neste domingo pelo Inglês

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Tem clássico na parte de cima da tabela no Campeonato Inglês. Neste domingo, o Chelsea recebe o Tottenham pela décima rodada da competição no dérbi de Londres. O jogo acontece no Stamford Bridge, a casa dos Blues, às 13h30 (de Brasília). A ESPN Brasil transmite o duelo.

+ Veja a tabela da Premier LeagueBOM MOMENTOAs duas equipes vivem bom momento na competição e ambas vêm de vitória na última rodada. Enquanto o Chelsea venceu o Newcastle fora de casa, o Tottenham bateu o Manchester City em Londres. Pelas competições europeias, os Blues ganharam do Rennes na Liga dos Campeões e os Spurs golearam o Ludogorets na Liga Europa.

DESFALQUES E VOLTASNo Chelsea, Frank Lampard tem todo o elenco à disposição e conta com a volta do meia Pulisic, que deve começar o jogo no banco. Recuperado da Covid-19, Havertz deve ser titular. Já no Tottenham, Mourinho não deve ter Alderweireld, com uma lesão muscular. Joe Rodon e Davinson Sánchez brigam por uma vaga.

FALA, TREINADOR​Frank Lampard: "O jogo entre Chelsea e Tottenham é muito especial de qualquer maneira por causa da rivalidade entre as duas equipes, mas o fato de estarmos em boa forma e chegar ao topo da tabela definitivamente adiciona um tempero."

José Mourinho: "Como disse desde o início da temporada, somos apenas candidatos a vencer a próxima partida, nada mais. Então, vamos estar lá. São três resultados possíveis, sabemos que pode acontecer qualquer coisa, mas vamos lá e o nosso objetivo é ganhar o jogo."