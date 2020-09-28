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futebol

Chelsea e Tottenham abrem as oitavas e final da Copa da Liga

José Mourinho revelou que vai priorizar a Liga Europa e irá colocar em campo uma equipe alternativa para enfrentar Chelsea. Frank Lampard prega respeito pelo adversário...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 15:05

LanceNet

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Publicado em 

28 set 2020 às 15:05
Crédito: Chelsea tem vantagem pela profundidade de elenco contra o Tottenham (GLYN KIRK / IKIMAGES / AFP
O Chelsea irá enfrentar o Tottenham em jogo decisivo valendo vaga para as quartas de final da Copa da Liga Inglesa nesta terça-feira, às 15h45 (horário de Brasília). Os Blues devem se aproveitar da pesada sequência de jogos que o time de José Mourinho está fazendo, uma vez que o português deve colocar em campo uma equipe alternativa.O técnico Frank Lampard já deve poder contar com o goleiro Edouard Mendy e com o lateral esquerdo Ben Chilwell desde o início do confronto. O comandante avalia a disputa como equilibrada independentemente do time que o Tottenham comece jogando.
- Eu sei que é um período difícil para o Tottenham por conta da Liga Europa. Eles têm um elenco incrível e qualquer time que Mourinho coloque em campo será forte. Para times como o nosso e o Tottenham, que estão lutando pelas quatro primeiras colocações, a Copa da Liga Inglesa tem o seu lugar, mas devemos respeitá-la e vamos tentar ganhar todos os torneio em que entrarmos.
O Tottenham entrou em campo no último domingo pelo Campeonato Inglês contra o Newcastle e encara o Maccabi Haifa pela Liga Europa na quinta-feira. O treinador português já admitiu que o duelo contra o Chelsea não será prioridade.
- Eu gostaria de lutar pela Copa da Liga Inglesa, mas eu não acho possível. Nós temos um jogo na quinta que não nos dá tanto dinheiro como a Liga dos Campeões, mas a fase de grupos da Liga Europa nos dá uma certa quantidade que é importante para clubes como o nosso.
O confronto irá abrir as oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, torneio que vale o primeiro título da temporada do futebol inglês. Na última temporada, o Manchester City conseguiu levantar a taça da competição e as seis principais equipes do futebol inglês ainda seguem vivas no campeonato e sonham com o troféu.

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