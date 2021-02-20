Chelsea e Southampton ficam no empate pela Premier League

Crédito: MICHAEL STEELE / POOL / AFP

O Chelsea foi melhor, mas não conseguiu refletir a atuação no placar. Jogando fora de casa, os Blues ficaram no empate com o Southampton por 1 a 1. Minamino abriu o placar para os donos da casa, mas Mason Mount deixou tudo igual.

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Aos 33 minutos do primeiro tempo, Minamino recebeu de Redmond e saiu cara a cara com o goleiro. O japonês teve toda a calma para driblar a marcação e o goleiro e abrir o placar da partida.Aos nove minutos do segundo tempo, a igualdade. Mason Mount, que fez mais uma grande partida com a camisa dos Blues, aproveitou um pênalti para empatar a partida.

Com Mount como grande destaque, o Chelsea não conseguiu caprichar nas jogadas e acertar o alvo. Os Blues tiveram 70% de posse de bola e nove chutes, mas apenas três foram no gol.