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futebol

Chelsea e Sevilla empatam sem gols em estreia da Liga dos Campeões

Em partida muito equilibrada, equipes tiveram um tempo para cada,
mas criaram poucas chances claras para balançar as redes...

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 18:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 out 2020 às 18:05
Crédito: Chelsea e Sevilla ficaram no zero a zero - Glyn KIRK/AFP
Nesta terça-feira, Chelsea e Sevilla ficaram no 0 a 0, no Stamford Bridge, na estreia da Liga dos Campeões da Europa, pelo Grupo E. Em partida muito equilibrada, as equipes tiveram um tempo para cada. O time espanhol, atual campeão da Liga Europa, foi melhor no primeiro tempo e viu o time de Lampard ser superior na segunda etapa.
Os Blues voltam aos gramados pela Liga dos Campeões na próxima quarta-feira, diante do Krasnodar, às 14:55, fora de casa. No mesmo dia, o Sevilla encara o Rennes, às 17hrs, na Espanha.
O JOGO A partida começou morna, com as equipes marcando forte e valorizando a posse de bola. A primeira chance de gol veio somente aos 30 minutos do primeiro tempo. Havertz fez a jogada e tocou para Werner. O atacante chutou de primeira e Bounou defendeu.
Em um jogo amarrado e com muitas faltas, a bola quase balançou as redes no fim da primeira etapa. Aos 44, Acunã fez a jogada pela lateral, cruzou a bola na área e Suso cabeceou muito perto do gol.
O Chelsea voltou melhor na segunda etapa e iniciou uma pressão nos minutos iniciais. Logo aos 3 minutos, Ben Chilwell fez a jogada pela ponta e cruzou para Zouma, mas o goleiro Bono fez a defesa. Os Blues chegaram mais uma vez. Aos 13, Timo Werner arriscou de fora da área, mas Bono encaixou firme.
O Sevilla conseguiu manter mais a posse de bola, diminuindo a intensidade ofensiva do Chelsea, e a resposta do clube espanhol foi com muito perigo. Rakitic cruzou e Joan Jordán pegou um voleio sem pulo, mas a bola passou raspando a trave.
A partida seguiu equilibrada, mas sem muitas chances claras de gol para as duas equipes e a estreia das equipes Champions acabou sem gols no placar.

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