Chelsea e Sevilla empatam sem gols em estreia da Liga dos Campeões

Crédito: Chelsea e Sevilla ficaram no zero a zero - Glyn KIRK/AFP

Nesta terça-feira, Chelsea e Sevilla ficaram no 0 a 0, no Stamford Bridge, na estreia da Liga dos Campeões da Europa, pelo Grupo E. Em partida muito equilibrada, as equipes tiveram um tempo para cada. O time espanhol, atual campeão da Liga Europa, foi melhor no primeiro tempo e viu o time de Lampard ser superior na segunda etapa.

Os Blues voltam aos gramados pela Liga dos Campeões na próxima quarta-feira, diante do Krasnodar, às 14:55, fora de casa. No mesmo dia, o Sevilla encara o Rennes, às 17hrs, na Espanha.

O JOGO A partida começou morna, com as equipes marcando forte e valorizando a posse de bola. A primeira chance de gol veio somente aos 30 minutos do primeiro tempo. Havertz fez a jogada e tocou para Werner. O atacante chutou de primeira e Bounou defendeu.

Em um jogo amarrado e com muitas faltas, a bola quase balançou as redes no fim da primeira etapa. Aos 44, Acunã fez a jogada pela lateral, cruzou a bola na área e Suso cabeceou muito perto do gol.

O Chelsea voltou melhor na segunda etapa e iniciou uma pressão nos minutos iniciais. Logo aos 3 minutos, Ben Chilwell fez a jogada pela ponta e cruzou para Zouma, mas o goleiro Bono fez a defesa. Os Blues chegaram mais uma vez. Aos 13, Timo Werner arriscou de fora da área, mas Bono encaixou firme.

O Sevilla conseguiu manter mais a posse de bola, diminuindo a intensidade ofensiva do Chelsea, e a resposta do clube espanhol foi com muito perigo. Rakitic cruzou e Joan Jordán pegou um voleio sem pulo, mas a bola passou raspando a trave.