Chelsea é o único clube disposto a pagar o valor pedido por Havertz

Depois de Timo Werner e Hakim Ziyech, o Chelsea já tem o novo alvo. Conforme publica o "Goal", os Blues querem Kai Havertz e são os principais favoritos para levar o jogador. Com a pandemia do coronavírus, os clubes tiveram seus orçamentos cortados e não poderão investir tão pesado. Assim, o Chelsea se torna o único clube disposto a pagar os 100 milhões de euros (cerca de R$ 600 milhões) pedidos pelo Bayer Leverkusen pelo alemão.