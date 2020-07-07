Chelsea é o único clube disposto a pagar o valor pedido por Havertz

Depois de Timo Werner e Hakim Ziyech, o Chelsea já tem o novo alvo. Conforme publica o "Goal", os Blues querem Kai Havertz e são os principais favoritos para levar o jogador. Com a pandemia do coronavírus, os clubes tiveram seus orçamentos cortados e não poderão investir tão pesado. Assim, o Chelsea se torna o único clube disposto a pagar os 100 milhões de euros (cerca de R$ 600 milhões) pedidos pelo Bayer Leverkusen pelo alemão.
Havertz é o principal jogador do Bayer Leverkusen nesta temporada. Pelo clube alemão, o atacante atuou em 43 partidas, marcou 17 gols e deu nove assistências.