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futebol

Chelsea é mais uma equipe a entrar na briga por Mauro Icardi

Blues seguem observando situação entre Paris Saint-Germain e Inter de Milão e podem negociar pelo argentino caso os clubes não entrem em acordo até o final de junho...
LanceNet

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Publicado em 

24 mai 2020 às 14:31

Publicado em 24 de Maio de 2020 às 14:31

Crédito: Icardi segue com o futuro indefinido para a próxima temporada (MARTIN BUREAU / AFP
O Chelsea está com Mauro Icardi no radar para a próxima temporada caso a negociação entre Paris Saint-Germain e Inter de Milão não tenha um final feliz, segundo o “The Sun”. O gigante francês tem a prioridade em exercer a compra do argentino por 62 milhões de libras (R$ 421 milhões), mas quer fazer um acordo. No entanto, uma proposta de 53 milhões de libras (R$ 360 milhões) já foi rejeitada pelos italianos.
O time comandado por Thomas Tuchel ainda tem tempo para tentar achar um denominador comum e está ciente do interesse de Antonio Conte em Cavani. Apesar disso, a demora no acerto faz com que outros clubes também sejam ligados ao nome do atacante, como a Juventus, Napoli e Manchester United.
Os Blues procuram opções a longo prazo, pois Giroud e Batshuayi não devem ser aproveitados pelo técnico Frank Lampard. Dessa forma, o atacante de 27 anos surge como uma alternativa, uma vez que a Inter de Milão não deseja ficar com o atleta que já marcou 20 gols em 31 jogos na atual temporada.E MAIS:Barcelona não perde de vista joia equatoriana do SportingSchalke volta a decepcionar e sofre nova goleada no Campeonato AlemãoPorto volta ao mercado sul-americano para buscar reforçosRetorno da Premier League ganha força após dois casos positivos E MAIS:

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