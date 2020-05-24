Chelsea é mais uma equipe a entrar na briga por Mauro Icardi

Crédito: Icardi segue com o futuro indefinido para a próxima temporada (MARTIN BUREAU / AFP

O Chelsea está com Mauro Icardi no radar para a próxima temporada caso a negociação entre Paris Saint-Germain e Inter de Milão não tenha um final feliz, segundo o “The Sun”. O gigante francês tem a prioridade em exercer a compra do argentino por 62 milhões de libras (R$ 421 milhões), mas quer fazer um acordo. No entanto, uma proposta de 53 milhões de libras (R$ 360 milhões) já foi rejeitada pelos italianos.

O time comandado por Thomas Tuchel ainda tem tempo para tentar achar um denominador comum e está ciente do interesse de Antonio Conte em Cavani. Apesar disso, a demora no acerto faz com que outros clubes também sejam ligados ao nome do atacante, como a Juventus, Napoli e Manchester United.