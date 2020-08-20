Chelsea e Leverkusen se aproximam de acordo por Kai Havertz

Crédito: Martin Meissner / AFP

O Chelsea tenta se aproximar da contratação do meia-atacante Kai Havertz e está tendo conversas produtivas com o Bayer Leverkusen, de acordo com o “The Guardian”. Os clubes ainda estão discutindo sobre a questão financeira, uma vez que os alemães querem cerca de 90 milhões de libras (R$ 651 milhões) pela jovem promessa, mas o atleta quer se mudar.

As informações indicam que os times chegaram próximos de um acordo na última quarta-feira com uma série de bônus e aditivos que aproxima a oferta dos ingleses do valor pedido pelo clube que terminou o Campeonato Alemão na 5ª posição. Os Blues se esforçam para entregar grandes reforços para Lampard na próxima temporada.