Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Chelsea e Leverkusen se aproximam de acordo por Kai Havertz

Time inglês planeja adicionar bônus e aditivos para se aproximar do valor pedido pelos alemães. Londrinos se esforçam para dar um time poderoso ao técnico Frank Lampard...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 ago 2020 às 12:30

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 12:30

Crédito: Martin Meissner / AFP
O Chelsea tenta se aproximar da contratação do meia-atacante Kai Havertz e está tendo conversas produtivas com o Bayer Leverkusen, de acordo com o “The Guardian”. Os clubes ainda estão discutindo sobre a questão financeira, uma vez que os alemães querem cerca de 90 milhões de libras (R$ 651 milhões) pela jovem promessa, mas o atleta quer se mudar.
As informações indicam que os times chegaram próximos de um acordo na última quarta-feira com uma série de bônus e aditivos que aproxima a oferta dos ingleses do valor pedido pelo clube que terminou o Campeonato Alemão na 5ª posição. Os Blues se esforçam para entregar grandes reforços para Lampard na próxima temporada.
Nesta janela, o Chelsea já firmou acordo com Ziyech, ex-Ajax, e Timo Werner, ex-RB Leipzig, mas segue atrás de outros nomes. Além de Havertz, o lateral esquerdo Ben Chilwell, o zagueiro Stones e o goleiro Dean Henderson tem sido cotados como novos reforços.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados