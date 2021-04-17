Chelsea e Juventus estudam troca entre Alex Sandro e Emerson

A Juventus pretende fazer uma reformulação no seu elenco para a próxima temporada. O "Corriere Torino" afirma que o brasileiro Alex Sandro é um dos mais cotados para deixar o clube italiano e deve ser incluído em uma troca por Emerson Palmieri, do Chelsea.

O objetivo da Velha Senhora é de se livrar de jogadores com salários altos, como é o caso do lateral-esquerdo. Hoje no Chelsea, Thomas Tuchel já gostaria de contar com o brasileiro no Paris Saint-Germain e tentará novamente sua contratação.Emerson, quatro anos mais novo e com um salário consideravelmente menor, é titular da seleção italiana. No Chelsea, porém, o brasileiro naturalizado não vem tendo muitas chances.