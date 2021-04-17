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Chelsea e Juventus estudam troca entre Alex Sandro e Emerson

Velha Senhora quer negociar o brasileiro para realizar uma reformulação no elenco. Lateral tem um salário alto e deve ser negociado...

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 09:26

LanceNet

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Publicado em 

17 abr 2021 às 09:26
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
A Juventus pretende fazer uma reformulação no seu elenco para a próxima temporada. O "Corriere Torino" afirma que o brasileiro Alex Sandro é um dos mais cotados para deixar o clube italiano e deve ser incluído em uma troca por Emerson Palmieri, do Chelsea.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO
O objetivo da Velha Senhora é de se livrar de jogadores com salários altos, como é o caso do lateral-esquerdo. Hoje no Chelsea, Thomas Tuchel já gostaria de contar com o brasileiro no Paris Saint-Germain e tentará novamente sua contratação.Emerson, quatro anos mais novo e com um salário consideravelmente menor, é titular da seleção italiana. No Chelsea, porém, o brasileiro naturalizado não vem tendo muitas chances.

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