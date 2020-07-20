Chelsea e Havertz chegam a acordo, segundo imprensa inglesa

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O Chelsea chegou a um acordo em termos contratuais com o meia-atacante Kai Havertz, segundo o “The Athletic”. As informações indicam que o técnico Frank Lampard teve papel chave na negociação, mas ainda falta um acerto entre o clube inglês e o Bayer Leverkusen para confirmar a terceira grande contratação da equipe para a próxima temporada.

Os alemães pedem um valor no entorno de 80 milhões de euros (R$ 489 milhões), mas somente o Chelsea parece estar disposto a gastar essas cifras pelo jovem de 21 anos. Devido a crise financeira provocada pela pandemia da COVID-19, Bayern de Munique e Real Madrid descartaram investimentos desse quilate na temporada. Os bávaros já se reforçaram com Sané.