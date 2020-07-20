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Chelsea e Havertz chegam a acordo, segundo imprensa inglesa

Técnico Frank Lampard teria sido peça chave na negociação com meia-atacante alemão. Clube inglês deve procurar o Bayer Leverkusen para conversar sobre valores...
LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2020 às 11:50

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 11:50

Crédito: INA FASSBENDER / AFP
O Chelsea chegou a um acordo em termos contratuais com o meia-atacante Kai Havertz, segundo o “The Athletic”. As informações indicam que o técnico Frank Lampard teve papel chave na negociação, mas ainda falta um acerto entre o clube inglês e o Bayer Leverkusen para confirmar a terceira grande contratação da equipe para a próxima temporada.
Os alemães pedem um valor no entorno de 80 milhões de euros (R$ 489 milhões), mas somente o Chelsea parece estar disposto a gastar essas cifras pelo jovem de 21 anos. Devido a crise financeira provocada pela pandemia da COVID-19, Bayern de Munique e Real Madrid descartaram investimentos desse quilate na temporada. Os bávaros já se reforçaram com Sané.
O camisa 29, autor de 17 gols na temporada, parece ter descartado uma possível ida para o Paris Saint-Germain e tem interesse no projeto ambicioso que os londrinos planejam para o futuro. O time dirigido por Lampard já contratou Timo Werner e Ziyech para a próxima temporada e lutam para se classificar para a Liga dos Campeões

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