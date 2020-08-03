Chelsea e Everton brigam pela contratação de Sergio Reguilón

Crédito: Divulgação / Sevilla / Site oficial

Um dos melhores laterais-esquerdos da última edição do Campeonato Espanhol, Reguilón pode se mudar para a Terra da Rainha na próxima temporada. O atleta de 23 anos, que pertence ao Real Madrid, mas atuou por empréstimo no Sevilla, é desejado por Everton e Chelsea, segundo a "Sky Sports".Ainda de acordo com a publicação da emissora britânica, o jogador já recebeu uma proposta do Everton no valor de 18 milhões de libras esterlinas (R$ 124 milhões), mas ainda não respondeu ao interesse do clube de Liverpool.

O Chelsea, por sua vez, ainda deve fazer uma proposta por Reguilón e espera-se que o valor seja ainda maior que o apresentado pelos Toffees. O clube tem Marcos Alonso e Emerson Palmieri para o setor, mas nenhum tem agradado tanto ao técnico Frank Lampard.