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futebol

Chelsea e Everton brigam pela contratação de Sergio Reguilón

Atleta pertence ao Real Madrid e foi um dos destaques do Sevilla no Campeonato Espanhol...
LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2020 às 19:27

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 19:27

Crédito: Divulgação / Sevilla / Site oficial
Um dos melhores laterais-esquerdos da última edição do Campeonato Espanhol, Reguilón pode se mudar para a Terra da Rainha na próxima temporada. O atleta de 23 anos, que pertence ao Real Madrid, mas atuou por empréstimo no Sevilla, é desejado por Everton e Chelsea, segundo a "Sky Sports".Ainda de acordo com a publicação da emissora britânica, o jogador já recebeu uma proposta do Everton no valor de 18 milhões de libras esterlinas (R$ 124 milhões), mas ainda não respondeu ao interesse do clube de Liverpool.
O Chelsea, por sua vez, ainda deve fazer uma proposta por Reguilón e espera-se que o valor seja ainda maior que o apresentado pelos Toffees. O clube tem Marcos Alonso e Emerson Palmieri para o setor, mas nenhum tem agradado tanto ao técnico Frank Lampard.
Outro nome analisado pelos Blues de Londres é o de Ben Chilwell, do Leicester, mas que custa bem mais do que o jogador espanhol.

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