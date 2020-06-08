Chelsea e City disputam a contratação de Ben Chilwell

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O Manchester City está preparado para concorrer com o Chelsea pela contratação de Ben Chilwell. De acordo com o "The Telegraph", o lateral-esquerdo do Leicester City interessa à Pep Guardiola, que busca um novo jogador para a posição.

No City, Mendy sofre com lesões desde que chegou ao clube em 2017. Por outro lado, Oleksandr Zinchenko deve ser empurrado para o meio-campo e, com isso, o time ficaria sem opções para a lateral.

Frank Lampard também coloca Chilwell como uma de suas prioridades. Marcos Alonso e Emerson disputam a posição no clube londrino, mas nenhum dos dois têm agradado ao treinador dos Blues.