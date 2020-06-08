Chelsea e City disputam a contratação de Ben Chilwell

O Manchester City está preparado para concorrer com o Chelsea pela contratação de Ben Chilwell. De acordo com o "The Telegraph", o lateral-esquerdo do Leicester City interessa à Pep Guardiola, que busca um novo jogador para a posição.
No City, Mendy sofre com lesões desde que chegou ao clube em 2017. Por outro lado, Oleksandr Zinchenko deve ser empurrado para o meio-campo e, com isso, o time ficaria sem opções para a lateral.
Frank Lampard também coloca Chilwell como uma de suas prioridades. Marcos Alonso e Emerson disputam a posição no clube londrino, mas nenhum dos dois têm agradado ao treinador dos Blues.
Como o preço pedido pelo lateral pode ser muito elevado, os Blues também monitoram Alex Telles, do Porto, Fode Ballo-Toure, do Mônaco, e Robin Gosens, da Atalanta.E MAIS:Monaco anuncia que goleiro Subasic deixará o clube depois de oito anosAnder Herrera afirma que as esperanças do Manchester United estão em três jogadoresTécnico da Roma, Paulo Fonseca negocia renovação com os italianosEx-Internacional, Jonatan Álvez se envolve em polêmica no EquadorEmprestado ao Sevilla, Reguilón não revela seu futuro E MAIS: