Chelsea e Bayer Leverkusen chegam a acordo por Havertz, segundo canal

Uma das maiores novelas da janela de transferências está perto de chegar ao final. De acordo com informações da emissora "Sky Sports", o Chelsea chegou a um acordo com o Bayer Leverkusen pela contratação do meia-atacante Kai Havertz, de 21 anos.Segundo o canal, os Blues pagarão 80 milhões de euros (R$ 502 milhões), além de outros 20 milhões de euros (R$ 125 milhões) em bônus acordados em contrato. O alemão se tornará a contratação mais cara da história do clube de Londres.
Havertz será o sexto reforço do Chelsea para a temporada. Até o momento, o time de Lampard contratou o zagueiro brasileiro Thiago Silva, o lateral-esquerdo Ben Chilwell, os atacantes Hakim Ziyech e Timo Werner, e o jovem zagueiro Malang Sarr. Este último, aliás, poderá defender o Leverkusen por empréstimo como parte do negócio envolvendo Havertz.