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futebol

Chelsea e Bayer Leverkusen chegam a acordo por Havertz, segundo canal

Clube inglês se acerta com equipe alemã, em negócio que pode chegar até em R$ 627 milhões. Havertz se tornará a contratação mais cara da história do Chelsea...

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 14:45

LanceNet

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Publicado em 

03 set 2020 às 14:45
Crédito: Martin Meissner / AFP
Uma das maiores novelas da janela de transferências está perto de chegar ao final. De acordo com informações da emissora "Sky Sports", o Chelsea chegou a um acordo com o Bayer Leverkusen pela contratação do meia-atacante Kai Havertz, de 21 anos.Segundo o canal, os Blues pagarão 80 milhões de euros (R$ 502 milhões), além de outros 20 milhões de euros (R$ 125 milhões) em bônus acordados em contrato. O alemão se tornará a contratação mais cara da história do clube de Londres.
Havertz será o sexto reforço do Chelsea para a temporada. Até o momento, o time de Lampard contratou o zagueiro brasileiro Thiago Silva, o lateral-esquerdo Ben Chilwell, os atacantes Hakim Ziyech e Timo Werner, e o jovem zagueiro Malang Sarr. Este último, aliás, poderá defender o Leverkusen por empréstimo como parte do negócio envolvendo Havertz.

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