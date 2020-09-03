Chelsea e Bayer Leverkusen chegam a acordo por Havertz, segundo canal

Uma das maiores novelas da janela de transferências está perto de chegar ao final. De acordo com informações da emissora "Sky Sports", o Chelsea chegou a um acordo com o Bayer Leverkusen pela contratação do meia-atacante Kai Havertz, de 21 anos.Segundo o canal, os Blues pagarão 80 milhões de euros (R$ 502 milhões), além de outros 20 milhões de euros (R$ 125 milhões) em bônus acordados em contrato. O alemão se tornará a contratação mais cara da história do clube de Londres.