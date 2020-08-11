Chelsea diminui pedida por Bakayoko e Milan é favorito para contratar

O Chelsea irá diminuir o valor pedido por Bakayoko para 20 milhões de libras (R$ 141 milhões) com o objetivo de tentar convencer o Milan a comprar o meio-campista francês, segundo o “The Sun”. O atleta de 25 anos passou as duas últimas temporadas emprestado para a equipe rossonera e no último ano jogou pelo Monaco.
O valor pedido no momento é metade do que os ingleses pagaram em 2017 ao próprio Monaco para contratar o francês em definitivo. Bakayoko foi trazido por Antonio Conte, mas a dificuldade de adaptação no futebol inglês fez com que o jogador não vingasse nos Blues. O meio-campista tem contrato até 2022.
Tanto Milan quanto Monaco recusaram exercer a opção de compra pelo valor imposto pelo Chelsea nos últimos anos. O jogador, que não tem futuro no Stamford Bridge, também está disposto a diminuir seu salário para que encontre um novo destino. No entanto, as informações indicam que o Milan quer pagar apenas 13,5 milhões de libras (R$ 95 milhões) pelo francês.