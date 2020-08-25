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futebol

Chelsea deve anunciar acerto com Chilwell nos próximos três dias

Clube londrino aceitou pagar cerca de R$ 365 milhões ao Leicester pelo lateral esquerdo. Clube também avança nas contratações de Kai Havertz, Thiago Silva e Malang Sarr...
LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2020 às 11:52

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 11:52

Crédito: Ben Chilwell está cada vez mais próximo de acerto com o Chelsea (Adrian Dennis/AFP
O Chelsea está próximo de fechar o acerto pelo lateral esquerdo Ben Chilwell, de acordo com o “Telegraph”. O clube londrino aceitou pagar cerca de 50 milhões de libras (R$ 365 milhões) ao Leicester para satisfazer o desejo do técnico Frank Lampard e ter um atleta de confiança pelo lado canhoto, uma vez que Marcos Alonso e Emerson Palmieri foram inconsistentes na última temporada.
As informações apontam de que a operação deve ser selada nos próximos três dias e o contrato do jogador terá duração de cinco temporadas com o time do Stamford Bridge. Apesar de ter se lesionado, perdido os últimos jogos dos Foxes na Premier League e a convocação para a seleção, o Chelsea não tem preocupações a longo prazo com a contusão.
Além de Ben Chilwell, o clube inglês já acertou as contratações de Timo Werner e Ziyech, mas ainda está no mercado e próximo de acertar as chegadas de Kai Havertz, Thiago Silva e Malang Sarr. A equipe londrina se prepara para disputar com força máxima o título do Campeonato Inglês e Liga dos Campeões.

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