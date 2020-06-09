Chelsea deve abrir mão de Kanté e Jorginho por novos reforços

Crédito: Kanté pode encerrar sua passagem no Chelsea nesta temporada (Reprodução/Instagram

Visando a contratação de reforços de pesos, o Chelsea está adotando uma política de a cada jogador que entrar no time, outro deve sair, de acordo com a imprensa inglesa. Nessa linha, os volantes Kanté e Jorginho são os primeiros da lista que podem deixar a equipe por conta da contratação do Ziyech e do acerto próximo dos Blues com Timo Werner.

O meio-campista francês foi alvo de interesse de Real Madrid e Barcelona para ser um possível substituto de Casemiro ou Busquets. Além disso, o atleta está com dificuldades em se adaptar à nova rotina do futebol em meio a pandemia do coronavírus, o que faz com que ele possa não atuar no final desta temporada com o time de Frank Lampard.

Jorginho também está com as portas abertas para sair e é um nome que interessa demais a Juventus de Maurizio Sarri. O técnico italiano trabalhou com o brasileiro naturalizado italiano no Napoli e foi o responsável por levá-lo para a Inglaterra. O volante é o nome mais propenso para uma possível saída.