Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Chelsea deve abrir mão de Kanté e Jorginho por novos reforços

Volantes estão cotados para saír, pois poderiam gerar dinheiro para os cofrer dos londrinos que pensam em investir forte neste mercado. Werner e Havertz são prioridades...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 jun 2020 às 12:54

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 12:54

Crédito: Kanté pode encerrar sua passagem no Chelsea nesta temporada (Reprodução/Instagram
Visando a contratação de reforços de pesos, o Chelsea está adotando uma política de a cada jogador que entrar no time, outro deve sair, de acordo com a imprensa inglesa. Nessa linha, os volantes Kanté e Jorginho são os primeiros da lista que podem deixar a equipe por conta da contratação do Ziyech e do acerto próximo dos Blues com Timo Werner.
O meio-campista francês foi alvo de interesse de Real Madrid e Barcelona para ser um possível substituto de Casemiro ou Busquets. Além disso, o atleta está com dificuldades em se adaptar à nova rotina do futebol em meio a pandemia do coronavírus, o que faz com que ele possa não atuar no final desta temporada com o time de Frank Lampard.
Jorginho também está com as portas abertas para sair e é um nome que interessa demais a Juventus de Maurizio Sarri. O técnico italiano trabalhou com o brasileiro naturalizado italiano no Napoli e foi o responsável por levá-lo para a Inglaterra. O volante é o nome mais propenso para uma possível saída.
Além de Ziyech e Werner, o Chelsea também gostaria de contratar Kai Havertz, sensação do Bayer Leverkusen. No entanto, o valor pelo jovem será alto, mas os Blues estão dispostos a fazer uma renovação desde a chegada de Lampard no comando, mas os reforços dependem das saídas.E MAIS:Caso Lautaro saia, Inter deve fazer investimento de peso, afirma CEOSergio Ramos deve renovar com Real Madrid, mas pensa na MLSDybala não descarta ida para o Barça, mas elogia JuventusRonaldinho conta sobre vida na pandemia e carinho com Barça E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amigos de menina atropelada oram e protestam na Avenida Leitão da Silva
Imagem de destaque
Quer emagrecer? Aprenda 7 receitas com linhaça para incluir na dieta
Imagem de destaque
Tontura: veja as causas e quando procurar um médico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados