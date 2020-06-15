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futebol

Chelsea define preço para liberar saída do volante N'Golo Kanté

Volante francês é um dos nomes que podem deixar o Chelsea para chegada de estrelas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jun 2020 às 21:19

Publicado em 14 de Junho de 2020 às 21:19

Crédito: AFP
Com a expectativa de acertar a contratação do atacante Timo Werner, do RB Leipzig, e de brigar pelo meia Kai Havertz, do Bayer Leverkusen, o Chelsea estuda também a possibilidade de liberar alguns atletas, especialmente para fazer caixa e ter recursos financeiros.
E um dos nomes especulados com o futuro longe do Stamford Bridge é o volante N'Golo Kanté. Segundo o jornal "Daily Mail", o clube londrino estipulou em 70 milhões de euros (quase R$ 400 milhões) o valor para quem quiser contratar o jogador francês.
Clubes como Paris Saint-Germain, Juventus e Real Madrid chegaram a demonstrar interesse no volante e podem tentar sua contratação em breve.
Kanté chegou ao Chelsea em 2016, depois que se destacou no Leicester.E MAIS:Liverpool pode desembolsar quase R$ 700 milhões para contratar dupla do WolverhamptonLeonardo afirma que desejo do PSG é que Neymar e Mbappé permaneçamLANCE! Espresso: Veteranos deixam o PSG. É a última dança de Neymar?Lateral Marcelo comemora gol com protesto contra o racismo E MAIS:

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