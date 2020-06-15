Chelsea define preço para liberar saída do volante N'Golo Kanté

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Com a expectativa de acertar a contratação do atacante Timo Werner, do RB Leipzig, e de brigar pelo meia Kai Havertz, do Bayer Leverkusen, o Chelsea estuda também a possibilidade de liberar alguns atletas, especialmente para fazer caixa e ter recursos financeiros.

E um dos nomes especulados com o futuro longe do Stamford Bridge é o volante N'Golo Kanté. Segundo o jornal "Daily Mail", o clube londrino estipulou em 70 milhões de euros (quase R$ 400 milhões) o valor para quem quiser contratar o jogador francês.

Clubes como Paris Saint-Germain, Juventus e Real Madrid chegaram a demonstrar interesse no volante e podem tentar sua contratação em breve.