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futebol

Chelsea busca a contratação de Mike Maignan, goleiro do Lille

O francês teve uma grande temporada e é visto como uma
alternativa para assumir a posição nos Blues...
LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2020 às 13:52

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 13:52

Crédito: AFP
Buscando reforçar a baliza, o Chelsea já tem um novo alvo. De acordo com a "Sky Sports", os Blues estão interessados em Mike Maignan, goleiro do Lille e que foi um dos destaques no time no Campeonato Francês.
O Lille pede 30 milhões de euros (cerca de R$ 198 milhões) pelo francês e o Chelsea está disposto a desembolsar esse valor. O clube londrino procura um substituto para Kepa Arrizabalaga, que deve ser negociado.
Maignan foi lançado pelo Paris Saint-Germain e chegou ao Lille em 2015. Ele tem apenas 25 anos.

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