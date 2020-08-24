Chelsea busca a contratação de Mike Maignan, goleiro do Lille

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Buscando reforçar a baliza, o Chelsea já tem um novo alvo. De acordo com a "Sky Sports", os Blues estão interessados em Mike Maignan, goleiro do Lille e que foi um dos destaques no time no Campeonato Francês.

O Lille pede 30 milhões de euros (cerca de R$ 198 milhões) pelo francês e o Chelsea está disposto a desembolsar esse valor. O clube londrino procura um substituto para Kepa Arrizabalaga, que deve ser negociado.