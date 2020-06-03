Chelsea busca a contratação de Aubameyang, do Arsenal

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O Chelsea busca a contratação de Pierre-Emerick Aubameyang. O atacante do Arsenal encerra seu contrato com os Gunners em 2021 e o 'Telegraph' informa que os Blues preparam uma oferta de 20 milhões de libras (cerca de R$ 131 milhões).

Mikel Arteta deseja manter o gabonês. Por outro lado, os dirigentes do clube não querem perder fundos de transferência para negociar um contrato mais valioso com o atacante.

Além de Aubameyang, os Blues desejam Timo Werner para reforçar o ataque treinado por Frank Lampard. Mas com um mercado imprevisível e caro, o gabonês torna-se a alternativa mais viável.