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futebol

Chelsea busca a contratação de Aubameyang, do Arsenal

O contrato do atacante se encerra em 2021. Gigantes da Europa já o procuraram...

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 15:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jun 2020 às 15:09
Crédito: AFP
O Chelsea busca a contratação de Pierre-Emerick Aubameyang. O atacante do Arsenal encerra seu contrato com os Gunners em 2021 e o 'Telegraph' informa que os Blues preparam uma oferta de 20 milhões de libras (cerca de R$ 131 milhões).
Mikel Arteta deseja manter o gabonês. Por outro lado, os dirigentes do clube não querem perder fundos de transferência para negociar um contrato mais valioso com o atacante.
Além de Aubameyang, os Blues desejam Timo Werner para reforçar o ataque treinado por Frank Lampard. Mas com um mercado imprevisível e caro, o gabonês torna-se a alternativa mais viável.
O Paris Saint-Germain, o Barcelona, Real Madrid e Manchester United também sondaram o jogador.E MAIS:Giroud diz que ficou no Chelsea porque era o que Deus queriaAuxiliar do Bayer Leverkusen compara Kai Havertz a ZidaneDembélé pode ser emprestado para a Juventus na próxima temporadaMessi não treina com grupo, mas informação é de que não há lesãoCristiano Ronaldo chega no CT com quatro horas de antecedência E MAIS:

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